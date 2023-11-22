Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τέσσερις εφήβους που αγνοούνταν στη βόρεια Ουαλία.

Οι νεαροί, σύμφωνα με την Daily Mail, εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο όχημά τους, το οποίο ήταν αναποδογυρισμένο και μισοβυθισμένο κοντά στο Εθνικό Πάρκο Σνοουντόνια.

Οι έφηβοι από το Σρούσμπερυ, Τζέβον Χιρτς, Χάρβεϊ Όουεν, Γουίλφ Χέντερσον και Χούγκο Μόρις ταξίδεψαν στο Harlech το Σάββατο, με σκοπό να κατασκηνώσουν στο Eryri την Κυριακή και επρόκειτο να επιστρέψουν στο σπίτι τους τη Δευτέρα. Ωστόσο κανείς από αυτούς δεν επικοινώνησε με φίλους ή συγγενείς, ούτε ήταν ενεργοί στο WhatsApp.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τέσσερις νεαροί δεν ήταν έμπειροι κατασκηνωτές και είχαν μαζί τους μόνο μια σκηνή και υπνόσακους.

«Οι οικογένειες των εφήβων έχουν ενημερωθεί και οι σκέψεις είναι μαζί τους σε αυτή την απελπιστική στιγμή» τόνισε ο επιθεωρητής Owain Llewellyn. «Συνεχίζεται η έρευνα για την επίσημη ταυτοποίηση των ατόμων που βρίσκονταν μέσα στο όχημα και για να κατανοήσουμε τι οδήγησε σε αυτό το τραγικό περιστατικό» πρόσθεσε ο ίδιος.

«Συγκλονιστικά νέα. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια και τους φίλους τους κατά τη διάρκεια αυτής της απίστευτα δύσκολης στιγμής, καθώς αντιμετωπίζουν το αδιανόητο» τόνισε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Ουαλίας Μαρκ Ντρέικφορντ.

Πηγή: skai.gr

