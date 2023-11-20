Ο Τιερί Μποντέ, ηγέτης του ολλανδικού ακροδεξιού κόμματος «Φόρουμ για τη Δημοκρατία» (Forum voor Democratie - FvD) δέχθηκε επίθεση σήμερα Δευτέρα μέσα σε μπαρ, δύο ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία.

Ο ακροδεξιός πολιτικός βρισκόταν σε μπαρ της πόλης Χρόνινγκεν όταν θαμώνας τον χτύπησε με μπουκάλι στο κεφάλι. Ο Μποντέ γρονθοκόπησε τον δράστη, προτού φυγαδευτεί από τη συνοδεία του, σύμφωνα με βίντεο-ντοκουμέντο που μεταδίδουν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνδρα που επιτέθηκε στον ηγέτη του FvD.

JUST IN: Dutch politician, Conservative Thierry Baudet attacked with a bottle to the head two days before Netherlands election..



WHY ARE LEFTISTS SO VIOLENT? pic.twitter.com/TlIiVrwE0i — Chuck Callesto (@ChuckCallesto) November 20, 2023

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ολλανδικού ακροδεξιού κόμματος, ο Μποντέ διακομίστηκε με ελαφρά τραύματα σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Υποχρεώθηκε να ματαιώσει προγραμματισμένη για σήμερα εμφάνισή του.

Την επίθεση σε βάρος του Μποντέ καταδίκασε ως «απολύτως απαράδεκτη» ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος δεν είναι υποψήφιος στις εκλογές της 22ας Νοεμβρίου.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Τιερί Μποντέ είχε δεχθεί χτύπημα με ομπρέλα στο πανεπιστήμιο της Γάνδης, στο Βέλγιο.

Το ακροδεξιό κόμμα FvD, γνωστό για τις ευρωσκεπτικιστικές και αντιμεταναστευτικές θέσεις του, προβλέπεται να εξασφαλίσει 4-5 έδρες στο ολλανδικό κοινοβούλιο, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

