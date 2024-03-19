ΟΗΕ: Πιθανό έγκλημα πολέμου οι περιορισμοί στη βοήθεια που επιβάλλει το Ισραήλ στη Γάζα

Οι αυστηροί περιορισμοί που επιβάλλονται από το Ισραήλ στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και η ενδεχόμενη χρήση της πείνας ως όπλου μπορεί «να αποτελούν έγκλημα πολέμου», ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ.

«Το εύρος των περιορισμών που επιβάλλονται από το Ισραήλ στην είσοδο της βοήθειας στη Γάζα, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζει να διεξάγει τις εχθροπραξίες μπορεί να ισοδυναμούν με τη χρήση της πείνας ως πολεμικής μεθόδου, πράγμα που αποτελεί έγκλημα πολέμου», δήλωσε ο Τζέρεμι Λόρενς, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας για τα δικαιώματα του ανθρώπου, στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη.

Το Ισραήλ έχει αρνηθεί ότι εμποδίζει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο μεταξύ, στη Γάζα, το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα ανακοίνωσε σήμερα πως τουλάχιστον 31.819 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 73.934 τραυματισθεί από τις 7 Οκτωβρίου κατά την ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στη Γάζα.

Ενενήντα τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 142 τραυματίσθηκαν το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: skai.gr

