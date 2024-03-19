Στην Κίνα το πρώτο ταξίδι του Πούτιν μετά την επανεγκλογή του

Tην Κίνα θα επισκεφτεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν τον Μάιο στο πρώτο μεγάλο ταξίδι του για τη νέα προεδρική του θητεία, σύμφωνα με το Reuters, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ.

Ενδεικτικές της διεύρυνσης των γεωπολιτικών ρηγμάτων λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 είναι οι διεθνείς αντιδράσεις στην επανεκλογή Πούτιν. Οι δυτικές κυβερνήσεις καταδίκασαν τη Δευτέρα την επανεκλογή του Πούτιν ως παρωδία και αντιδημοκρατική. Ωστόσο, η Κίνα, η Ινδία και η Βόρεια Κορέα τον συνεχάρησαν για την παράταση της διακυβέρνησής του για άλλα έξι χρόνια,

«Ο Πούτιν θα επισκεφθεί την Κίνα», είπε στο Reuters μία από τις πηγές, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. Οι λεπτομέρειες επιβεβαιώθηκαν ανεξάρτητα από τέσσερις άλλες πηγές, οι οποίες μίλησαν επίσης υπό τον όρο της ανωνυμίας, αναφέρει το δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου.

Μια άλλη από τις πηγές είπε ότι το ταξίδι του Πούτιν στην Κίνα πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου. Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι η επίσκεψη Πούτιν θα πραγματοποιηθεί πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι του Σι Τζινπίνγκ στην Ευρώπη.

Το Κρεμλίνο, όταν ρωτήθηκε για τις πληροφορίες του Reuters, δήλωσε ότι οι πληροφορίες για τις επισκέψεις του Πούτιν θα δημοσιοποιηθούν πιο κοντά στην ημερομηνία.

«Αρκετές προεδρικές επισκέψεις και αρκετές επαφές υψηλού επιπέδου προετοιμάζονται αυτή τη στιγμή», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Θα σας ενημερώσουμε όσο πλησιάζουμε».

Η Κίνα και η Ρωσία συμφώνησαν σε μία συνεργασία τον Φεβρουάριο του 2022 όταν ο Πούτιν επισκέφθηκε το Πεκίνο λίγες μέρες πριν στείλει δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα στην Ουκρανία, πυροδοτώντας τον πιο αιματηρό χερσαίο πόλεμο στην Ευρώπη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Κίνα ως τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή τους και τη Ρωσία ως τη μεγαλύτερη απειλή, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υποστηρίζει ότι αυτός ο αιώνας θα καθοριστεί από μια υπαρξιακή διαμάχη μεταξύ δημοκρατιών και απολυταρχικών καθεστώτων.

Ο Πούτιν και ο Σι μοιράζονται μια ευρεία κοσμοθεωρία, η οποία χαρακτηρίζει τη Δύση παρακμιακή. Η Κίνα, επίσης, αμφισβητεί την υπεροχή των ΗΠΑ σε οτιδήποτε, από τους κβαντικούς υπολογιστές και τη συνθετική βιολογία μέχρι την κατασκοπεία και τη σκληρή στρατιωτική ισχύ.

Πούτιν και Σι Τζινπινγκ

Η Κίνα ενίσχυσε τους εμπορικούς και στρατιωτικούς της δεσμούς με τη Ρωσία τα τελευταία χρόνια καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους επέβαλαν κυρώσεις κατά και των δύο χωρών, ιδιαίτερα της Μόσχας για την εισβολή στην Ουκρανία.

Ξένοι διπλωμάτες και παρατηρητές δήλωσαν ότι περίμεναν ότι ο Πούτιν θα έκανε την Κίνα τον πρώτο του σταθμό μετά την επανεκλογή του. Η επίσημη προεδρική ορκωμοσία του Πούτιν πρόκειται να πραγματοποιηθεί γύρω στις 7 Μαΐου.

Ο Σι επισκέφτηκε τη Ρωσία στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μετά την πανδημία τον Μάρτιο του περασμένου έτους, λίγο μετά την έναρξη της τρίτης θητείας του στην προεδρεία της χώρας.

Οι δύο ηγέτες συχνά διαφημίζουν τη στενή προσωπική τους φιλία και έχουν συναντηθεί πάνω από 40 φορές με πιο πρόσφατη την επίσκεψη Πούτιν τον Οκτώβριο, ως επίτιμος καλεσμένος στη σύνοδο κορυφής της Κίνας Belt and Road στο Πεκίνο.

Το εμπόριο Κίνας-Ρωσίας έφτασε τα 218,2 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιανουάριο-Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία των κινεζικών τελωνείων, υπερβαίνοντας τον στόχο αύξησης του διμερούς εμπορίου σε πάνω από 200 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2024, που είχε τεθεί από τις δύο χώρες.

Ο Σι, σε συνομιλία με τον Πούτιν τον περασμένο μήνα, είπε ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να αντιταχθούν αποφασιστικά στην ανάμειξη εξωτερικών δυνάμεων στις εσωτερικές υποθέσεις, υποδεικνύοντας τις ΗΠΑ



