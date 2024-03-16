Αιχμές κατά «μακρινών εχθρών» άφησε ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού Χέρζι Χαλέβι μιλώντας την Παρασκευή σε αξιωματικούς της Συνοριακής Αστυνομίας στη Δυτική Όχθη.



Μιλώντας στη σκιά της επικείμενης στρατιωτικής επιχείρησης στη Ράφα δήλωσε ότι «το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο πολλαπλών μετώπων, και ότι τα επεισόδια σε ένα μέτωπο μπορούν να επηρεάσουν άλλα».



«Είμαστε πιο προσεκτικοί αυτόν τον μήνα. Πραγματικά να είστε πολύ προσεκτικοί, πολύ προσεκτικοί, με πολύ καλή ασφάλεια», δήλωσε ο Χαλέβι, αναφερόμενος στο Ραμαζάνι.



«Βρισκόμαστε σε έναν πολυμέτωπο πόλεμο, στον Λίβανο, τη Συρία, την Ιουδαία, τη Σαμάρεια [Δυτική Όχθη] και τη Γάζα και με πιο μακρινά πράγματα», είπε ο Χαλέβι.



«Όλοι, κάθε στρατιώτης… έχει ευθύνη για όλα τα πεδία, γιατί κάθε περιστατικό που συμβαίνει σε ένα από τα πεδία επηρεάζει πραγματικά και μπορεί να προκαλέσει [εξελίξεις] και σε άλλους τομείς» διεμήνυσε.

Την έντονη ανησυχία του για τη σχεδιαζόμενη επίθεση του Ισραήλ στην πόλη Ράφα της νότιας Λωρίδας της Γάζας, όπου πάνω από τους μισούς από τους 2,3 εκατομμύρια κατοίκους του παλαιστινιακού θύλακα έχουν βρει καταφύγιο, εξέφρασε στο μεταξύ ο Όλαφ Σολτς πριν από το διήμερο ταξίδι στη Μέση Ανατολή.



"Υπάρχει κίνδυνος μια γενικευμένη επίθεση στη Ράφα να έχει αποτέλεσμα πολλές φοβερές απώλειες αμάχων, το οποίο απαγορεύεται αυστηρά", προειδοποίησε ο καγκελάριος.

