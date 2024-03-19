Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα, ανάμεσά τους δύο ισπανοί πολιτοφύλακες, κοντά στην Σεβίλλη, όταν φορτηγό έπεσε επάνω σε αστυνομικό μπλόκο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ανδαλουσίας, που αναφέρεται σε δυστύχημα.

Τρεις ακόμη πολιτοφύλακες τραυματίσθηκαν και νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, οι πολιτοφύλακες πραγματοποιούσαν οδικούς ελέγχους ρουτίνας, στο πλαίσιο της εκστρατείας για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, παραπλεύρως της εθνικής οδού, όταν ένα φορτηγό έπεσε επάνω τους.

Οι έλεγχοι έδειξαν ότι ο οδηγός του, ο οποίος συνελήφθη, δεν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.

Το περιστατικό συμβαίνει έναν μήνα μετά τον θάνατο δύο ισπανών πολιτοφυλάκων στην θάλασσα στην περιοχή του Κάντιθ, όταν έμποροι ναρκωτικών έπεσαν με το σκάφος τους επάνω στο περιπολικό της πολιτοφυλακής κατά την διάρκεια καταδίωξης.

Η Ισπανία είναι βασική δίοδος εισαγωγής των ναρκωτικών στην Ευρώπη και η Ανδαλουσία, εξαιτίας της γειτνίασής της με το Μαρόκο, κέντρο παραγωγής ρητίνης κάνναβης, μία από τις βασικές πύλες εισόδου ναρκωτικών στο ισπανικό έδαφος.

Asi esta ahira la AP4, km 26. Seis muertos, dos de ellos Guardias Civiles. Tres heridos, también Guardias Civiles.Conductor del camion detenido,negativo en alcohol y drogas. Accidente mortal al saltarse control antidroga.

Toda la información en #MesadeAnalisis, 12.50, @canalsur pic.twitter.com/haOQ84eOFh — Rocio Feu de Mier (@RocioFeudeMier) March 19, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

