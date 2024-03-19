Λογαριασμός
Ισπανία: Φορτηγό έπεσε πάνω σε αστυνομικό μπλόκο - 6 νεκροί - Δείτε βίντεο

Οι έλεγχοι έδειξαν ότι ο οδηγός του φορτηγού δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών

guardia civil

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα, ανάμεσά τους δύο ισπανοί πολιτοφύλακες, κοντά στην Σεβίλλη, όταν φορτηγό έπεσε επάνω σε αστυνομικό μπλόκο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ανδαλουσίας, που αναφέρεται σε δυστύχημα.

Τρεις ακόμη πολιτοφύλακες τραυματίσθηκαν και νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, οι πολιτοφύλακες πραγματοποιούσαν οδικούς ελέγχους ρουτίνας, στο πλαίσιο της εκστρατείας για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, παραπλεύρως της εθνικής οδού, όταν ένα φορτηγό έπεσε επάνω τους.

Uno de los vehículos de la Guardia Civil arrollados por el camión que ha provocado seis muertos en Los Palacios (Sevilla).

Οι έλεγχοι έδειξαν ότι ο οδηγός του, ο οποίος συνελήφθη, δεν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.

Το περιστατικό συμβαίνει έναν μήνα μετά τον θάνατο δύο ισπανών πολιτοφυλάκων στην θάλασσα στην περιοχή του Κάντιθ, όταν έμποροι ναρκωτικών έπεσαν με το σκάφος τους επάνω στο περιπολικό της πολιτοφυλακής κατά την διάρκεια καταδίωξης.

Η Ισπανία είναι βασική δίοδος εισαγωγής των ναρκωτικών στην Ευρώπη και η Ανδαλουσία, εξαιτίας της γειτνίασής της με το Μαρόκο, κέντρο παραγωγής ρητίνης κάνναβης, μία από τις βασικές πύλες εισόδου ναρκωτικών στο ισπανικό έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

