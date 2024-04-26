Λογαριασμός
H Τενερίφη έβαλε τέλος στο όνειρο για το συγκλονιστικό Περιστέρι bwin

Το Περιστέρι bwin έδωσε απίστευτη μάχη μέχρι το τέλος, όμως οι Χουέρτας, Γκάι, Σερμαντίνι ήταν ασταμάτητοι και οδήγησαν την Τενερίφη στη νίκη με 97-93 και στον τελικό του BCL.

Σπανούλης

Το ματς

Το Περιστέρι bwin ξεκίνησε με Ράγκλαντ, Μήτρου-Λονγκ, Ντάνγκουμπιτς, Κασελάκη και Τόμπσον, ενώ η Τενερίφη άρχισε το ματς με Χουέρτας, Γκάι, Σάστρε, Αμπρομάιτις και Γκέρα. Ο Χουέρτας έβαλε το πρώτο καλάθι του αγώνα με λέι απ για το 2-0, ενώ σκόραρε ξανά και δημιούργησε για τον Γκέρα, με το σκορ να φτάνει στο 6-3. Ο Κασελάκης μείωσε σε 6-5 με σουτ από μέση απόσταση, ενώ ο Ντάνγκουμπιτς έβαλε γκολ-φάουλ για το 6-8. Ο Ράγκλαντ έκλεψε και σκόραρε στον αιφνιδιασμό για το 6-10, ενώ ο Σάστρε με το πρώτο τρίποντο του ματς μείωσε σε 9-10. Ο Ράγκλαντ και ο Κασελάκης έφεραν την ελληνική ομάδα στο 11-14, ενώ ο πρώτος δημιούργησε το κάρφωμα του Ντάνγκουμπιτς για το 11-16. Ο Σερμαντίνι μείωσε με γκολ-φάουλ από κοντά (14-16), ενώ σκόραρε στη συνέχεια 5 συνεχόμενους πόντους βάζοντας μπροστά την ισπανική ομάδα (19-18). Ο Γουίλιαμς ευστόχησε για τρεις, και ο Λοβ σκόραρε στη λήξη της πρώτης περιόδου για το 19-23.



Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Χουέρτας μείωσε με λέι απ, και ο Γκάι ισοφάρισε σε 23-23 μετά από κλέψιμο στον Λοβ. O Xουγκάζ ευστόχησε σε δύσκολο σουτ εκτός ισορροπίας, ενώ ο Χουέρτας του απάντησε και πάλι γράφοντας το 25-25. Το Περιστέρι bwin άρχισε να βγάζει άμυνες και τις μετέτρεψε σε αιφνιδιασμούς με τους Τόμπσον και Μήτρου-Λονγκ, παίρνοντας εκ νέου προβάδισμα με σκορ 25-29. Ο Γκάι έδωσε λύση στους Ισπανούς με δύο βολές (27-29), όμως ο Μήτρου-Λονγκ ευστόχησε από το ύψος των βολών για το 27-31. Ο Γκάι βρήκε ρυθμό και έβαλε 7 συνεχόμενους πόντους μειώνοντας σε 32-33, όμως ο Ελληνοκαναδός γκαρντ σκόραρε από μακριά και έγραψε το 32-36. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού AKTΟR πήγε στη γραμμή και έβαλε τρεις βολές (35-36), ενώ ο Μήτρου-Λονγκ και ο Ράγκλαντ διαμόρφωσαν το 37-40. Ο Γκάι συνέχισε να είναι «καυτός» και έριξε τη διαφορά με λέι απ (39-40), ενώ ο Αμπρομάιτις με δύο βολές έδωσε προβάδισμα στους Ισπανούς (41-40). Το ημίχρονο έληξε 43-42 με καλάθι του Ράγκλαντ λίγο πριν τη λήξη.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τρίποντο του Γκάι για το 46-42, όμως το Περιστέρι bwin αντέδρασε και ισοφάρισε αρχικά σε 46-46 με τον Τόμπσον, πριν ο Ντάνγκουμπιτς πετύχει γκολ φάουλ για το 46-49. Ο Γκάι έφτασε γρήγορα τους 20 πόντους και ο Χουέρτας έβαλε ξανά μπροστά τους Ισπανούς (51-49), σκοράροντας ξανά για το 53-49. Ο Τόμπσον με τρεις πόντους κράτησε κοντά την ελληνική ομάδα (53-52), ενώ ο Πουλιανίτης ισοφάρισε σε 55-55 με τρίποντο. Ο Χουέρτας έβαλε συνεχόμενους πόντους και έφερε την Τενερίφη στο 61-57 με πολύ δύσκολα καλάθια, όμως ο Πουλιανίτης βρήκε νέο μακρινό σουτ και μείωσε σε 61-60. Ο Σερμαντίνι έβαλε αυτός σερί πόντους και έφερε το σκορ στο 66-60, με το οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Ρένφρο μείωσε στον αιφνιδιασμό σε 66-62, ενώ ο Χουγκάζ έγραψε το 66-65 με τρίποντο. Γκάι και Σερμαντίνι ανέλαβαν δράσκη και επανέφεραν τους Ισπανούς στο +5 (70-65), ενώ ο Χουέρτας με πολύ δύσκολο-γκολ φάουλ έγραψε το 73-67. Ο Βραζιλιάνος γκαρντ έδωσε έτοιμο καλάθι στον Σερμαντίνι, ο οποίος κάρφωσε για το πρώτο +7 της Τενερίφης (75-68). Ο Γκάι με δύο βολές έφερε τη διαφορά στους 9 (77-68), με τον Ράγκλαντ να δίνει μετά από ώρα λύση στην ελληνική ομάδα (77-70). Ο Γκάι πήρε… φωτιά και έβαλε συνεχόμενα τρίποντα γράφοντας το 87-75 για την Τενερίφη, και δυσκολεύοντας πολύ το ματς για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Ο Πουλιανίτης πέτυχε το τρίτο του τρίποντο και έριξε τη διαφορά στο 87-80, όμως ο Γκάι απάντησε αμέσως και έγραψε το 90-80. Ο Ράγκλαντ έβαλε λέι απ και ο Πουλιανίτης εκτέλεσε ξανά από μακριά, ξαναβάζοντας το Περιστέρι bwin στο ματς (90-85). Ο Ντάνγκουμπιτς συνέχισε το τρίποντο «πάρτι» και έφερε τη διαφορά στο καλάθι (90-88), ενώ ο Χουέρτας έβαλε δύο βολές για το 92-88. Ο Γκάι σκόραρε από τη γραμμή μετά από τεχνική ποινή του Σπανούλη (93-88), ενώ ο Μήτρου-Λονγκ ευστόχησε σε δύο βολές για το 93-90. Ένα χαμένο αμυντικό ριμπάουντ πλήγωσε το Περιστέρι bwin και οδήγησε σε καλάθι του Σάστρε για το 95-90. Ο Λοβ έχασε κρίσιμη βολή, όμως μετά από σπουδαία άμυνα η ομάδα του Σπανούλη εξασφάλισε μία κατοχή και μείωσε σε 95-93 με δύο βολές του Μήτρου-Λονγκ. Ο Χουέρτας με ψυχραιμία έβαλε τις δικές του βολές, και το ματς έληξε 97-93.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 43-42, 66-60, 97-93
