Το ματς



Το Περιστέρι bwin ξεκίνησε με Ράγκλαντ, Μήτρου-Λονγκ, Ντάνγκουμπιτς, Κασελάκη και Τόμπσον, ενώ η Τενερίφη άρχισε το ματς με Χουέρτας, Γκάι, Σάστρε, Αμπρομάιτις και Γκέρα. Ο Χουέρτας έβαλε το πρώτο καλάθι του αγώνα με λέι απ για το 2-0, ενώ σκόραρε ξανά και δημιούργησε για τον Γκέρα, με το σκορ να φτάνει στο 6-3. Ο Κασελάκης μείωσε σε 6-5 με σουτ από μέση απόσταση, ενώ ο Ντάνγκουμπιτς έβαλε γκολ-φάουλ για το 6-8. Ο Ράγκλαντ έκλεψε και σκόραρε στον αιφνιδιασμό για το 6-10, ενώ ο Σάστρε με το πρώτο τρίποντο του ματς μείωσε σε 9-10. Ο Ράγκλαντ και ο Κασελάκης έφεραν την ελληνική ομάδα στο 11-14, ενώ ο πρώτος δημιούργησε το κάρφωμα του Ντάνγκουμπιτς για το 11-16. Ο Σερμαντίνι μείωσε με γκολ-φάουλ από κοντά (14-16), ενώ σκόραρε στη συνέχεια 5 συνεχόμενους πόντους βάζοντας μπροστά την ισπανική ομάδα (19-18). Ο Γουίλιαμς ευστόχησε για τρεις, και ο Λοβ σκόραρε στη λήξη της πρώτης περιόδου για το 19-23.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, ομείωσε με λέι απ, και ο Γκάι ισοφάρισε σε 23-23 μετά από κλέψιμο στον Λοβ. O Xουγκάζ ευστόχησε σε δύσκολο σουτ εκτός ισορροπίας, ενώ ο Χουέρτας του απάντησε και πάλι γράφοντας το 25-25. Το Περιστέρι bwin άρχισε να βγάζει άμυνες και τις μετέτρεψε σε αιφνιδιασμούς με τουςκαι Μήτρου-Λονγκ, παίρνοντας εκ νέου προβάδισμα με σκορ 25-29. Ο Γκάι έδωσε λύση στους Ισπανούς με δύο βολές (27-29), όμως οευστόχησε από το ύψος των βολών για το 27-31. Οβρήκε ρυθμό και έβαλε 7 συνεχόμενους πόντους μειώνοντας σε 32-33, όμως ο Ελληνοκαναδός γκαρντ σκόραρε από μακριά και έγραψε το 32-36. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού AKTΟR πήγε στη γραμμή και έβαλε τρεις βολές (35-36), ενώ ο Μήτρου-Λονγκ και ο Ράγκλαντ διαμόρφωσαν το 37-40. Ο Γκάι συνέχισε να είναι «καυτός» και έριξε τη διαφορά με λέι απ (39-40), ενώ ομε δύο βολές έδωσε προβάδισμα στους Ισπανούς (41-40). Το ημίχρονο έληξε 43-42 με καλάθι του Ράγκλαντ λίγο πριν τη λήξη.Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τρίποντο του Γκάι για το 46-42, όμως τοαντέδρασε και ισοφάρισε αρχικά σε 46-46 με τον Τόμπσον, πριν ο Ντάνγκουμπιτς πετύχει γκολ φάουλ για το 46-49. Ο Γκάι έφτασε γρήγορα τους 20 πόντους και ο Χουέρτας έβαλε ξανά μπροστά τους Ισπανούς (51-49), σκοράροντας ξανά για το 53-49. Ομε τρεις πόντους κράτησε κοντά την ελληνική ομάδα (53-52), ενώ οισοφάρισε σε 55-55 με τρίποντο. Οέβαλε συνεχόμενους πόντους και έφερε την Τενερίφη στο 61-57 με πολύ δύσκολα καλάθια, όμως οβρήκε νέο μακρινό σουτ και μείωσε σε 61-60. Ο Σερμαντίνι έβαλε αυτός σερί πόντους και έφερε το σκορ στο 66-60, με το οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος.Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Ρένφρο μείωσε στον αιφνιδιασμό σε 66-62, ενώ οέγραψε το 66-65 με τρίποντο. Γκάι και Σερμαντίνι ανέλαβαν δράσκη και επανέφεραν τους Ισπανούς στο +5 (70-65), ενώ ο Χουέρτας με πολύ δύσκολο-γκολ φάουλ έγραψε το 73-67. Ο Βραζιλιάνος γκαρντ έδωσε έτοιμο καλάθι στον Σερμαντίνι, ο οποίος κάρφωσε για το πρώτο +7 της Τενερίφης (75-68). Ο Γκάι με δύο βολές έφερε τη διαφορά στους 9 (77-68), με τον Ράγκλαντ να δίνει μετά από ώρα λύση στην ελληνική ομάδα (77-70). Ο Γκάι πήρε… φωτιά και έβαλε συνεχόμενα τρίποντα γράφοντας το 87-75 για την, και δυσκολεύοντας πολύ το ματς για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Οπέτυχε το τρίτο του τρίποντο και έριξε τη διαφορά στο 87-80, όμως ο Γκάι απάντησε αμέσως και έγραψε το 90-80. Ο Ράγκλαντ έβαλε λέι απ και ο Πουλιανίτης εκτέλεσε ξανά από μακριά, ξαναβάζοντας το Περιστέρι bwin στο ματς (90-85). Ο Ντάνγκουμπιτς συνέχισε το τρίποντο «πάρτι» και έφερε τη διαφορά στο καλάθι (90-88), ενώ ο Χουέρτας έβαλε δύο βολές για το 92-88. Ο Γκάι σκόραρε από τη γραμμή μετά από τεχνική ποινή του(93-88), ενώ ο Μήτρου-Λονγκ ευστόχησε σε δύο βολές για το 93-90. Ένα χαμένο αμυντικό ριμπάουντ πλήγωσε το Περιστέρι bwin και οδήγησε σε καλάθι του Σάστρε για το 95-90. Ο Λοβ έχασε κρίσιμη βολή, όμως μετά από σπουδαία άμυνα η ομάδα τουεξασφάλισε μία κατοχή και μείωσε σε 95-93 με δύο βολές του Μήτρου-Λονγκ. Ομε ψυχραιμία έβαλε τις δικές του βολές, και το ματς έληξε 97-93.19-23, 43-42, 66-60, 97-93

