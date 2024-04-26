Πέθανε ο πρώην παίκτης του Πανιωνίου Ρούμπεν Ντάγκλας

Στο πένθος βυθίστηκε ο χώρος του μπάσκετ, καθώς ο Ρούμπεν Ντάγκλας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 44 ετών.

Ο Αμερικανός γκαρντ ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Ελλάδα και με τη φανέλα του Πανιωνίου τη σεζόν 2003/04, καθώς το καλοκαίρι του 2003 αποφοίτησε από το κολέγιο του Νέου Μεξικού.

Από ‘κει και πέρα, ο Ντάγκλας έκανε πλούσια καριέρα στην Ευρώπη, όπου αγωνίστηκε ακόμη σε Φορτιτούντο Μπολόνια, Ντινάμο Μόσχας, Βαλένθια, Ρόμα και Σεβίλλη.

