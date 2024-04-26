Στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των βορείων Σποράδων αλλά και στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων αναφέρθηκε σήμερα Παρασκευή ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, Κωνσταντίνου - Βασιλείου Μεταξά.

Ο υπουργός έκανε σαφές ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία ενός συνδυασμού διαφορετικών γραμμών, που θα εξασφαλίσουν απρόσκοπτη σύνδεση των Β. Σποράδων, τόσο με την Εύβοια, το Μαντούδι και το Βόλο, όσο και με τη Θεσσαλονίκη.

Για τη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, τόνισε πως η σύνδεση αυτή δεν υπήρχε, όπως και πέρυσι, και θα καταστεί εφικτή τις προσεχείς ημέρες, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συνδέσεων (Σ.Α.Σ) και την αναμενόμενη από εκείνο έγκριση, και αφού το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξασφάλισε την αναγκαία χρηματοδότηση.

Είπε ότι αυτή θα προέλθει από πόρους κυρίως του ίδιου του υπουργείου, αλλά και από πόρους του ειδικού Ταμείου Αποκατάστασης, που έχει δημιουργηθεί για την ευρύτερη περιοχή, λόγω των καταστροφών του Daniel και μετά από την πολύτιμη συνδρομή του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Τριαντόπουλου.

Για τις εμπορικές γραμμές από το Βόλο αλλά και το Μαντούδι, τόνισε ότι αυτές έχουν ήδη προγραμματιστεί και εγκριθεί από το αρμόδιο Σ.Α.Σ., κάτι που σημαίνει πως συνολικά, με τα δεδομένα που είναι σήμερα διαθέσιμα, οι Βόρειες Σποράδες θα έχουν ανάλογο, ίσως και καλύτερο περιβάλλον ακτοπλοϊκών συνδέσεων σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. υπουργός.

Αναφορικά με τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ο κ. Στυλιανίδης ξεκαθάρισε ότι υπάρχει εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εφαρμόζει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με όρους δηλαδή ελεύθερης αγοράς. Προσέθεσε όμως χαρακτηριστικά, ότι το υπουργείο πάντα παρακολουθεί την εξέλιξη των ακτοπλοϊκών ναύλων και φροντίζει για την αυστηρή τήρηση της σχετικής νομοθεσίας, ασκώντας από τη μεριά του σχετική πίεση για μια εύλογη συγκράτηση των τιμών, κάτι στο οποίο συμβάλλει αποφασιστικά η ίδρυση και λειτουργία του σχετικού Παρατηρητηρίου Τιμών.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μεριμνά για τις κατηγορίες ευπαθών ομάδων (όπως τρίτεκνες οικογένειες, οικογένειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών, των περιφερειακών νησιωτικών αθλητικών σωματείων, όσων υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας, ακόμα και εθελοντικών ομάδων) και παρεμβαίνει, με στόχο τη μείωση των τιμών αυτών και την ύπαρξη σχετικών εκπτώσεων, όχι μόνο στην περιοχή των Βόρειων Σποράδων, αλλά σε όλη τη νησιωτική χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.