Πέθανε ο πατέρας του Γιάννη Καλλιάνου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο πατέρας του Γιάννη Καλλιάνου, στην κατάσταση του οποίου είχε αναφερθεί ο βουλευτής της ΝΔ σε αναρτήσεις του στο Facebook.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε τις προηγούμενες ημέρες ο κ. Καλλιάνος είχε αναφερθεί στη σοβαρή κατάσταση της υγείας του πατέρα του, καταγγέλλοντας παράλληλα τον τρόπο που τον αντιμετώπισαν στο νοσοκομείο.

Μετά την ανάρτησή του, ο κ. Καλλιάνος άνοιξε διάλογο με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Χ αφού εξέφρασε τον σεβασμό του για τον πόνο της οικογένειας, ανέφερε ότι «το ΕΣΥ και οι λειτουργοί του καθημερινά σώζουν χιλιάδες ανθρώπους και το κάνουν με γνώση, συνείδηση, ενσυναίσθηση, ευαισθησία και επαγγελματισμό».

Ο υπουργός Υγείας έγραψε: «Α) Η διαδικασία εισόδου ενός ασθενούς σε ΜΕΘ είναι διαφανής, σύμφωνα με αυστηρά ιατρικά κριτήρια.

Συνεπώς, το Υπουργείο και εγώ προσωπικά δεν αναμειγνυόμαστε -αξιωματικά- σε αυτή την αμιγώς ιατρική διαδικασία.

Β) Κανένας μας δεν εξαιρείται αυτής της διαδικασίας, καθώς η πρόσβαση σε κρεβάτι ΜΕΘ μπορεί να κρίνει σε ορισμένες περιπτώσεις τη ζωή ή τον θάνατο κάποιου.

Έναντι αυτού είμαστε όλοι απολύτως ίσοι.

Τις αποφάσεις τις παίρνουν οι γιατροί με επιστημονικά κριτήρια.

Γ) Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο ιατρικό μας προσωπικό και στην προκειμένη περίπτωση η νόμιμη διαδικασία και τα νόμιμα κριτήρια έχουν τηρηθεί απολύτως».

Σε νέα ανάρτησή του ο κ. Καλλιάνος απάντησε στον υπουργό Υγείας λέγοντας: «Δεν φταις εσύ για αυτό, φταίει η κλινική που ήταν ο πατέρας μου και οι γιατροί που τον "παρακολουθούσαν" και που έλεγαν ότι ο άνθρωπος πηγαίνει πολύ καλά ενώ καθημερινά το οξυγόνο του μειωνόταν. Έτσι δεν έλεγαν; Εσύ, σωστά λες, δεν μπορείς να παρέμβεις για το ποιος θα μπει στη ΜΕΘ. Κρίνουν όμως οι γιατροί» λέει ο κ. Καλλιάνος και κλείνοντας την ανάρτηση λέει:

«Έχω τα πάντα σε μηνύματα και σε κλήσεις (ηχητικά που έστελνα λόγω του ότι δεν είχα το κουράγιο ούτε να γράψω ένα μήνυμα) αλλά και όλα τα υπόλοιπα αποδεικτικά. Το τι θα κάνω από εδώ και πέρα αγαπητέ Υπουργέ Άδωνι, με κάθε σεβασμό, θα σου πω ότι δεν αφορά κανέναν άλλον παρά μόνο τον πατέρα μου και την τιμή του. Όλα στο φως, χωρίς να φοβηθώ κανέναν που θα προσπαθήσει να με βγάλει ψεύτη, διότι στη θέση του πατέρα μου έχουν βρεθεί χιλιάδες άνθρωποι στο παρελθόν. Έχω όλα τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα καταθέτω και δημόσια αν χρειαστεί. Όπως και τα ακριβή ονόματα των Ιατρών.»

Ανακοίνωση εξέδωσε χθες και το νοσοκομείο Αττικόν, στην οποία ανέφερε:

«Ο ασθενής υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική αντιμετώπιση της γάγγραινας, ενώ τα σύνθετα προϋπάρχοντα προβλήματά του αξιολογήθηκαν και αντιμετωπίστηκαν εντατικά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του από όλες τις εμπλεκόμενες ειδικότητες (καρδιολόγοι, πνευμονολόγοι, νεφρολόγοι, λοιμωξιολόγοι). Στις 22/4 ο ασθενής ανέφερε υποκειμενική επιδείνωση, με σταθερά ζωτικά σημεία και εξετάσεις για την κατάσταση του (καλή επικοινωνία, καλή ανταλλαγή αερίων και αυτόματη αναπνοή, σταθερή αιμοδυναμική εικόνα χωρίς υποστήριξη), εικόνα που δεν πληρούσε τα ιατρικά κριτήρια εισαγωγής στη ΜΕΘ. Κατά τη διάρκεια της 23/4 παρουσίασε σημεία ήπιας, αλλά επιδεινούμενης ιστικής υποξίας (καλή επικοινωνία και ανταλλαγή αερίων, αλλά ήπια αύξηση του γαλακτικού που την προηγούμενη ημέρα ήταν απόλυτα φυσιολογικό), αξιολογήθηκε από τη ΜΕΘ και αποφασίστηκε η εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στις 18.30. Κατά την προετοιμασία της μεταφοράς ο ασθενής έκανε συγκοπτικό επεισόδιο και διασωληνώθηκε. Μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ όπου παραμένει διασωληνωμένος σε βαριά κατάσταση, σε μηχανική υποστήριξη οργάνων και συστημάτων.

Η κάλυψη των περιστατικών που χρήζουν εντατικής θεραπείας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αττικόν και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κατά τη διάρκεια της ταραχώδους τελευταίας πενταετίας όλοι οι διασωληνωμένοι ασθενείς του ΠΓΝ 'Αττικόν' καλύφθηκαν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μας.

Διευκρινίζεται ότι η εισαγωγή των ασθενών σε κάθε ΜΕΘ της χώρας γίνεται με αυστηρές προϋποθέσεις και κριτήρια και αφού καταγραφούν σε κεντρικά ελεγχόμενη πλατφόρμα του ΕΚΑΒ, κριτήρια τα οποία ο συγκεκριμένος ασθενής μέχρι τις 23/4 δεν πληρούσε. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας του ΕΚΑΒ, κανένας μη διασωληνωμένος παθολογικός ασθενής δεν συμπεριλήφθηκε στην πλατφόρμα τον τελευταίο μήνα.

Κατανοούμε τη συναισθηματική φόρτιση, συμπαραστεκόμαστε στον ανθρώπινο πόνο της οικογένειας και καταβάλλουμε όλες μας τις δυνάμεις για την καλύτερη δυνατή εξέλιξη αυτού του βαρύτατου και σύνθετου περιστατικού».

Δυστυχώς, ο Δημήτρης Καλλιάνος άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα σε ηλικία 79 ετών.

Πηγή: skai.gr

