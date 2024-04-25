Tου Γιάννη Ανυφαντή

Ως μία μαύρη σελίδα στα κοινοβουλευτικά δρώμενα της Μεταπολίτευσης θα χαραχθεί στη μνήμη πολλών το χθεσινό πρωτοφανές επεισόδιο χειροδικίας στο περιστύλιο της Βουλής, με τον ανεξάρτητο βουλευτή Κ. Φλώρο -που είχε εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες τον Ιούνιο του 2023- να γρονθοκοπεί τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Β. Γραμμένο, μετατρέποντας το χώρο έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας σε ένα «άτυπο ρινγκ».

Το καταδικαστέο περιστατικό ξυλοδαρμού, προκάλεσε -όπως ήταν αναμενόμενο- αποτροπιασμό αλλά και αμηχανία στους κόλπους του κοινοβουλίου, με τους βουλευτές να παραμένουν «μουδιασμένοι» για αρκετή ώρα στους διαδρόμους και τους παλαιότερους να σχολιάζουν πως τους "ξύπνησαν μνήμες" από τα όσα βίωσαν κατά την σκοτεινή περίοδο των τραμπουκισμών της Χρυσής Αυγής. Γνωρίζοντες, επισήμαιναν χαρακτηριστικά, πως τέτοιου είδους επεισόδια εντός των τειχών της Βουλής δεν ξεπερνούν σε αριθμό τα τελευταία 50 χρόνια, τα δάχτυλα του ενός χεριού, με το χθεσινό πάντως να "ξεπερνά κάθε προσδοκία".

Πώς φτάσαμε στη χειροδικία

Η φιτιλιά που οδήγησε στην ανάφλεξη άναψε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Ολομέλειας, όταν και συζητιόταν η πρόταση για την άρση ασυλίας του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, μετά από μήνυση σε βάρος του, που είχε καταθέσει ο πατέρας του Κωνσταντίνου Φλώρου, κατηγορώντας τον για συκοφαντική δυσφήμηση.

Η «βεντέτα» Βελόπουλου - Φλώρου έχει βαθιές ρίζες στο χρόνο, καθώς ο Ευστάθιος Φλώρος, αν και υπήρξε ένας εκ των στενών συνεργατών του Κυριάκου Βελόπουλου στην Ελληνική Λύση, ο ίδιος απομακρύνθηκε από το κόμμα.

Η ατμόσφαιρα στην αίθουσα ξεκίνησε να ηλεκτρίζεται, όταν μετά την τοποθέτηση του Κ. Χήτα -που εκτίμησε ότι η μήνυση δε συνδέεται με τον κ. Βελόπουλο- ο Κ. Φλώρος ζήτησε το λόγο, προκειμένου να μιλήσει εκ μέρους του πατέρα του -κάτι που δεν προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής.

Στο σημείο αυτό, φαίνεται πως ξεκινά και η έντονη στιχομυθία -κατά κάποιους με βαρύτατους υβριστικούς χαρακτηρισμούς- μεταξύ του ανεξάρτητου βουλευτή και εκείνου της Ελληνικής Λύσης, B. Γραμμένου, ενώ λίγα λεπτά αργότερα η κατάσταση εκτραχύνεται.

Στα σκαλοπάτια του περιστυλίου ο Κ. Φλώρος γρονθοκοπεί τον Βασίλη Γραμμένο, με τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης να πέφτει στο δάπεδο, τη φρουρά να παρεμβαίνει για να τους χωρίσει και τον δεύτερο να μεταφέρεται στο ιατρείο της Βουλής, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

«Είδα έναν βουλευτή πεσμένο στο πάτωμα και κάποιοι να προσπαθούν να τον σηκώσουν. Στη μύτη του το σημάδι του χτυπήματος μπορώ να πω ότι είχε παραμορφωθεί, είχε αλλάξει χρώμα η μύτη του. Έφυγε υποβασταζόμενος για να πάει στο ιατρείο» δήλωσε λίγο αργότερα ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος που βρέθηκε μπροστά στο επεισόδιο.

Η αντίδραση του προεδρείου

Η αμηχανία των διαδρομών επεκτάθηκε γρήγορα και στους κύκλους του Προεδρείου της Βουλής που -εξαιτίας του πρωτοφανούς γεγονότος- αναζητούσε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο μέτρων προκειμένου να εφαρμόσει.

Αρχικά, από το βήμα της Ολομέλειας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Κ. Φλώρου από τη Βουλή και τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για 15 ημέρες, συνοδεία της φρουράς, υπογραμμίζοντας και ο ίδιος πως πρόκειται για ένα μέτρο «χάδι έναντι της χυδαιότητας και της κτηνωδίας της συμπεριφοράς του».

Λίγα λεπτά αργότερα, ο ΠτΒ επανήλθε, δηλώνοντας πως ενεργοποιεί την αυτόφωρη διαδικασία σε βάρος του βουλευτή, βάσει του άρθρου 157 του Ποινικού Κώδικα για την κατηγορία της βίας κατά πολιτικού σώματος ή της Κυβέρνησης.

«Τιμωρείται με κάθειρξη ως 10 έτη. Σημαίνει αυτό ότι επειδή η ασυλία καλύπτει πλημμελήματα αλλά όχι αυτόφωρα κακουργήματα μπορούμε να παραπέμψουμε τον δράστη για αυτόφωρο κακούργημα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η επόμενη μέρα

Αμέσως μετά τα όσα είπε ο κ. Τασούλας, ο Κ. Φλώρος οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ, με την Εισαγγελία να προχωρά στην άσκηση κακουργηματικής ποινικής δίωξης για βιαιοπραγία κατά βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του (άρθρο 157ΠΚ) και τον βουλευτή να παίρνει διορία μέχρι σήμερα, προκειμένου να απολογηθεί.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης, ο Β. Γραμμένος έχει υποστεί κάταγμα ρινικών οστών, διάστρεμμα καθώς και τραυματική ρήξη συνδέσμου του καρπού και της πηχεοκαρπικής.

Στον βουλευτή έχει τοποθετηθεί νάρθηκας και έχει λάβει δεκαήμερη αναρρωτική άδεια.

Το επεισόδιο καταδίκασαν όλα τα κόμματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.