Aυτοκίνητο έπεσε σε περίπτερο στο κέντρο της Ηγουμενίτσας

Ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν βρισκόταν κάποιος πελάτης στο περίπτερο και έτσι αποφεύχθηκε οποιοσδήποτε τραυματισμός.

Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός, από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο κέντρο της Ηγουμενίτσας.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν οδηγός ΙΧ, έχασε τον έλεγχό του, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σε σταθμευμένο όχημα αλλά και να παρασύρει μέρος από το περίπτερο που υπάρχει στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός του ΙΧ αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα υγείας και σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, κόλλησε το γκάζι του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να σημειωθεί το ατύχημα.

Ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν βρισκόταν κάποιος πελάτης στο περίπτερο και έτσι αποφεύχθηκε οποιοσδήποτε τραυματισμός.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας.

Πηγή: thespro.gr

