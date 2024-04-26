Aυτοκίνητο έπεσε σε περίπτερο στο κέντρο της Ηγουμενίτσας

Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός, από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο κέντρο της Ηγουμενίτσας.
Το ατύχημα σημειώθηκε όταν οδηγός ΙΧ, έχασε τον έλεγχό του, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σε σταθμευμένο όχημα αλλά και να παρασύρει μέρος από το περίπτερο που υπάρχει στο σημείο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός του ΙΧ αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα υγείας και σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, κόλλησε το γκάζι του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να σημειωθεί το ατύχημα.
Ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν βρισκόταν κάποιος πελάτης στο περίπτερο και έτσι αποφεύχθηκε οποιοσδήποτε τραυματισμός.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας.
- Δολοφονία Λυγγερίδη: Τα βίντεο ντοκουμέντα που «καίνε» την εγκληματική οργάνωση των χούλιγκανς
- Η Αθήνα παρέδωσε την Ολυμπιακή Φλόγα στο «Παρίσι 2024» – Έκλεψε τις εντυπώσεις η τελετή - Δείτε βίντεο
- «Ουδέποτε ζητήθηκε η συνδρομή των αστυνομικών δυνάμεων», ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ για το περιστατικό με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.