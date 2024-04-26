Ελισάβετ Τελτσίδου: Ασημένιο μετάλλιο στο Τζούντο

Η Ελισάβετ Τελτσίδου είχε υποσχεθεί μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ και τήρησε και με το παραπάνω την υπόσχεσή της, με την παρουσία της στον τελικό και την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στην κατηγορία των -70 κιλών.

Αποδεικνύοντας και επιδεικνύοντας την σταθερή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται από τα τέλη Οκτωβρίου 2022 μέχρι και σήμερα, η 7η Ολυμπιονίκης του Τόκιο, κατάφερε αφενός να κατακτήσει το μετάλλιο που έλειπε από το πλούσιο παλμαρέ της, αφετέρου έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, πως ήταν και παραμένει φαβορί και για Ολυμπιακό μετάλλιο στο «Παρίσι 2024».

Και σίγουρα θα μπορούσε να κατακτήσει ακόμα και το χρυσό, εάν η αντίπαλός της στον τελικό, η Κροάτισσα Μάτιτς, δεν έπαιζε μπροστά στο κοινό της, το οποίο «πίεσε» ώστε η Τελτσίδου να χρεωθεί 1-2 (αμφισβητούμενες) παρατηρήσεις.

Η Τελτσίδου προκρίθηκε στον τελικό μετά τις νίκες επί των Κακάρεβιτς (Σερβία) και Πεντρότι (Ιταλία) στα προκριματικά και επί της Μπάτκεριτ (Γερμανία) στον αγώνα της τετράδας. Εκεί κλήθηκε να αντιμετωπίσει το Νο1 της Παγκόσμιας κατάταξης και από τις βασικές διεκδικήτριες του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της γαλλικής πρωτεύουσας, την Κροάτισσα Μάτιτς.

Το μεταξύ τους... παρελθόν (4-0 υπέρ της Κροάτισσας), έκανε φαινομενικά τη ζυγαριά της νίκης να γέρνει προς την πλευρά της Μάτιτς, η οποία έφταστε στη νίκη απέναντι στην εξαιρετικά μαχητική Τελτσίδου.



Για τον Νίκο Ηλιάδη, τον εθνικό προπονητή, ο οποίος έχει σήμερα (26/4) έχει τα γενέθλιά του, το μετάλλιο της Τελτσίδου, ήταν το καλύτερο δώρο... «Αυτό είναι το δώρο για τα γενέθλιά μου. Το καλύτερο δώρο από την καλύτερη Ελληνίδα αθλήτρια» είπε συγκινημένος ο Νίκος Ηλιάδης, ο οποίος ήταν ο προπονητής και των 12 μεταλλίων που έχει κατακτήσει η χώρα μας σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών.

Συνοπτικά τα ελληννικά μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα



2024 Ζάγκρεμπ Ελισάβετ Τελτσίδου -70 2

2022 Σόφια Θεόδωρος Τσελίδης -90 3

2019 Μινσκ Γιώργος Αζωίδης -73 3

2018 Τελ Αβίβ Θεόδωρος Τσελίδης -90 3

2015 Μπακού Ηλίας Ηλιάδης -90 3*

2012 Τσελιαμπίνσκ Ιουλιέτα Μπουκουβάλα -57 2

2011 Κωνσταντινούπολη Ηλίας Ηλιάδης -90 1

2010 Βιέννη Ηλίας Ηλιάδης -90 3

2008 Λισαβόνα Λαυρέντης Αλεξανίδης -66 3

2005 Ρότερνταμ Λαυρέντης Αλεξανίδης -60 3

2004 Βουκουρέστι Ηλίας Ηλιάδης -81 1

2004 Βουκουρέστι Ρεβάζι Ζιντιρίδης -60 2

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

