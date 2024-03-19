Ο ναύαρχος Αλεξάντερ Μοϊσέγιεφ διορίστηκε την Τρίτη νέος αναπληρωτής αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη.



Το Κρεμλίνο είχε αρνηθεί να σχολιάσει αναφορές των ρωσικών ΜΜΕ τον προηγούμενο μήνα ότι ο Μοϊσέγιεφ θα αντικαταστούσε τον ναύαρχο Νικολάι Γεβμένοφ εξαιτίας των αυξανόμενων απωλειών του ρωσικού πολεμικού ναυτικού από τις ουκρανικές επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα.



Οι ουκρανικές δυνάμεις αναφέρουν ότι έχουν καταστρέψει δεκάδες ρωσικά πολεμικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένου ενός στρατιωτικού περιπολικού σκάφος νωρίτερα αυτόν τον μήνα, από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.



Οι αποτυχίες του ρωσικού ναυτικού έρχονται σε αντίθεση με την χερσαία επίθεσή του ρωσικού στρατού στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι δυνάμεις του φέρεται να έχουν κάνει προόδους τους τελευταίους μήνες μετά από πάνω από ένα χρόνο αδιέξοδων μαχών.

Ο Μοϊσέγιεφ ο οποίος γεννήθηκε στις 16 Απριλίου 1962 στο Καλίνινγκραντ, έχει υπηρετήσει για περισσότερο από 29 χρόνια σε πυρηνικά υποβρύχια. Έχει τιμηθεί με Παράσημο Ανδρείας για τη συμμετοχή του σε επιχείρηση στο Βόρειο Πόλο. Το 2011 αναγορεύθηκε σε Ήρωα της Ρωσίας.

Είχε ταχεία ανέλιξη στην ιεραρχία του ρωσικού Βόρειου Στόλου πριν διορισθεί υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου. Το 2018 διορίσθηκε διοικητής του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Το 2019 διορίσθηκε διοικητής του Βόρειου Στόλου, όταν ο προηγούμενος διοικητής της εν λόγω δύναμης, ο Γεβμένοφ, είχε αναλάβει τα καθήκοντα του αρχηγού του Πολεμικού Ναυτικού.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.