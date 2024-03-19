«Αγώνας δρόμου» για επίτευξη συμφωνίας ανακωχής στη Γάζα - Στα πρόθυρα λιμού ο πληθυσμός

Οι συνομιλίες ενόψει της κήρυξης ανακωχής ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, που θα συνοδεύεται από την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων φυλακισμένων, υπάρχουν σήμερα κάποιες ενδείξεις πως προχωρούν, με φόντο τις εντεινόμενες ανησυχίες πως θα ενσκήψει λιμός και γύρω από τη διεξαγωγή ευρείας κλίμακας χερσαίας επιχείρησης στη Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, όπου έχουν παγιδευτεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, ο πρωθυπουργός του Κατάρ και Αιγύπτιοι αξιωματούχοι αναμενόταν να συναντηθούν χθες στη Ντόχα για να το συζητήσουν, δήλωσε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου ενήμερη σχετικά.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, έγιναν «θετικές» συζητήσεις και οι ισραηλινοί διαπραγματευτές θα παραμείνουν στη Ντόχα για να συνεχιστούν «λεπτομερείς» συνομιλίες με μεσολαβητές από το Κατάρ και την Αίγυπτο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ από την πλευρά του ανακοίνωσε σήμερα πως ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν θα βρίσκεται αύριο Τετάρτη στη Σαουδική Αραβία και μεθαύριο Πέμπτη στην Αίγυπτο για να συνεισφέρει στην προσπάθεια να αρθούν εμπόδια.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως θα έστελνε αντιπροσωπεία στη Ντόχα, χωρίς να διευκρινίσει το πότε, την Παρασκευή. Η εξέλιξη ακολούθησε αυτή που φάνηκε να είναι συμβιβαστική πρόταση της Χαμάς, που δήλωσε διατεθειμένη να αποδεχθεί ανακωχή έξι εβδομάδων, ενώ για καιρό αξίωνε οριστική κατάπαυση του πυρός.

«Δεχθήκαμε να υπάρξει μερική αποχώρηση (του ισραηλινού στρατού) από τη Λωρίδα της Γάζας πριν γίνει οποιαδήποτε ανταλλαγή και, μετά την αρχική φάση, πλήρης αποχώρηση», είπε χθες εκπρόσωπος της Χαμάς, ο Οσάμα Χαμντάν. Στην πρώτη φάση«θα υπάρξει πλήρης διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις συνομιλίες που ενδέχεται να συνεχιστούν για «μερικές ημέρες» ακόμη.

Πάνω από 250 άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου εφόδου του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, όταν έχασαν τη ζωή τους πάνω από 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Στην ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση που εξαπολύθηκε σε αντίποινα έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 31.700 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Στα προσκόμματα στις διαπραγματεύσεις εκ του σύνεγγυς συγκαταλέγονται το καθεστώς των ομήρων και οι ταυτότητες των παλαιστινίων φυλακισμένων που πρόκειται να ανταλλαχθούν με αυτούς. Πάνω από 130 όμηροι παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους όμως 32 θεωρείται πως είναι νεκροί, σύμφωνα με πηγές στο Ισραήλ, που απαιτεί ονομαστικό κατάλογο με αυτών που παραμένουν στη ζωή.

Ωστόσο το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα αντιτείνει πως δεν γνωρίζει ποιοι είναι «ζωντανοί ή νεκροί» και από την πλευρά του ζητεί να του δοθεί η δυνατότητα να αποφασίσει εκείνο ποιοι θα είναι οι παλαιστίνιοι φυλακισμένοι που θα αφεθούν ελεύθεροι.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δέχεται μεγάλη πίεση από μερίδα των οικογενειών των ομήρων, που αξιώνουν να κλείσει συμφωνία άμεσα, κι από τη άλλη από ακροδεξιά μέλη της κυβέρνησής του, που απορρίπτουν κάθε ενδεχόμενο να συμφωνήσουν να αποφυλακιστεί μεγάλος αριθμός παλαιστινίων κρατουμένων.

Ο δρόμος προς τη Ράφα

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης, της πρώτης έπειτα από έναν μήνα και κάτι, με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο κ. Νετανιάχου επανέλαβε πως είναι αποφασισμένος να «επιτύχει όλους τους στόχους του πολέμου» στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης «της εξάλειψης της Χαμάς».

Παρά τις διεθνείς πιέσεις, το Ισραήλ ετοιμάζεται να προχωρήσει σε χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, στην οποία έχουν βρει καταφύγιο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν 1,5 εκατ. Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους βίαια εκτοπισμένοι, πολλοί πάνω από μια φορά.

Νωρίς σήμερα το πρωί, το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε πως 78 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Λωρίδα της Γάζας, οι 15 σε κατοικία στη Ράφα.

Η διεξαγωγή μείζονος χερσαίας επιχείρησης στην πόλη θα ήταν «λάθος», δήλωσε χθες ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζέικ Σάλιβαν, σημειώνοντας πάντως πως το Ισραήλ δεν θα προχωρήσει προτού γίνουν, «τις προσεχείς ημέρες», συνομιλίες για αυτή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ζήτησε να πάει στην Ουάσιγκτον ισραηλινή αντιπροσωπεία για να συζητηθεί το πώς θα μπορούσε να μπει στο στόχαστρο η Χαμάς «χωρίς να διεξαχθεί ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση στη Ράφα», ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter). Επανέλαβε εξάλλου πως θέλει άμεση κατάπαυση του πυρός για «αρκετές εβδομάδες» στο πλαίσιο συμφωνίας που θα επιτρέψει την απελευθέρωση ομήρων και την αύξηση «της βοήθειας» στη Λωρίδα της Γάζας.

«Λιμός»

Η μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή που έχει προκαλέσει ο πόλεμος και ο λιμός, που ακόμη επικεντρώνεται στον βορρά αλλά απειλεί το σύνολο του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας, εγείρουν μεγεθυνόμενη ανησυχία.

Το Ισραήλ επιβάλλει απόλυτη πολιορκία τη Λωρίδα της Γάζας από τις πρώτες μέρες του πολέμου και ελέγχει την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας. Φθάνει κυρίως μέσω Αιγύπτου στη Ράφα, είναι όμως εντελώς ανεπαρκείς για να καλυφθούν οι πελώριες ανάγκες του πληθυσμού. Κι είναι πολύ δύσκολο να φθάσει στον βορρά, όπου βρίσκονται το τρέχον διάστημα κάπου 300.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο ένας στους δυο κατοίκους της Γάζας —ή αλλιώς 1,1 εκατ. άνθρωποι— βιώνει «καταστροφική» επισιτιστική κατάσταση, ειδικά στο βόρειο τμήμα του θυλάκου, προειδοποίησαν χθες υπηρεσίες του ΟΗΕ, με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους να κάνει λόγο για «άμεσα επικείμενο λιμό».

Η Λωρίδα της Γάζας έχει μετατραπεί σε «υπαίθριο νεκροταφείο», τόνισε από την πλευρά του ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Τζουζέπ Μπορέλ, προσθέτοντας πως ο λιμός «χρησιμοποιείται ως πολεμικό όπλο».

Στην καρδιά της πόλης της Γάζας ξέσπασαν χθες Δευτέρα σκληρές μάχες κι έγιναν βομβαρδισμοί στον χώρο γύρω από και μέσα στο νοσοκομείο ας Σίφα, το μεγαλύτερο του θυλάκου, που ο ισραηλινός στρατός είχε ήδη καταλάβει εξ εφόδου τη 15η Νοεμβρίου, προτού αποσυρθεί.

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε πως σκότωσε δεκάδες παλαιστίνιους μαχητές και ότι συνέλαβε «πάνω από 200» στο πλαίσιο της στο νοσοκομείο, που ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε εξαιτίας «πληροφοριών» κατά τις οποίες «υψηλόβαθμοι» της Χαμάς το χρησιμοποιούσαν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Εξάλλου, η Ουάσιγκτον ανέφερε πως επιβεβαιώνει τον θάνατο την περασμένη εβδομάδα του υπαρχηγού του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς Μαρουάν Ίσα, του πιο υψηλόβαθμου στελέχους της που έχει σκοτωθεί από το ξέσπασμα του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

