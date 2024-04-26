"Χρυσός" για ακόμα μια φορά ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Πετρούνιας, με εμφάνιση - απόδειξη της υψηλής κλάσης του κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους κρίκους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής που διεξάγεται στο Ρίμινι.

Στις 21 Αυγούστου 2022 στη Γερμανία, ο Λευτέρης Πετρούνιας ισοφάρισε την επίδοση του Ούγγρου σπεσιαλίστα του πλάγιου ίππου Κρίστιαν Μπέρκι, ο οποίος κατείχε το απόλυτο ρεκόρ των έξι τίτλων στο ίδιο όργανο (2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012).

Ο κορυφαίος των κορυφαίων

Το βράδυ της Πρασκευής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής ο 33χρονος «χρυσός» Έλληνας Ολυμπιονίκης κατάφερε να κάνει ό,τι κανένας άλλος αθλητής στα 69 χρόνια ιστορία του θεσμού (από το 1955 μέχρι σήμερα).

Αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για το 2024 μετά από σπουδαία εμφάνιση στον τελικό των κρίκων, έφτασε τα εννέα μετάλλια στη διοργάνωση, εκ των οποίων 7 χρυσά και δύο χάλκινα.

Ο Έλληνας γυμναστής πέρασε με την καλύτερη επίδοση από τον προκριματικό (14,966 βαθμοί), στον τελικό συγκέντρωσε 15,000 ξεπερνώντας τον κύριο αντίπαλό του και περσινό πρωταθλητή Ευρώπης στην Αττάλεια, Αντέμ Ασίλ (Τουρκία), ο οποίος συγκέντρωσε 14,900 βαθμούς.

Ο Πετρούνιας εκτέλεσε τελευταίος το πρόγραμμά του στον τελικό ανάμεσα στους οκτώ φιναλίστ, συγκέντρωσε 15,000 βαθμούς (βαθμός δυσκολίας: 6,300, βαθμός εκτέλεσης: 8,700) και επανήλθε θριαμβευτικά στην κορυφή της Ευρώπης!

Ταυτόχρονα, έστειλε το πιο ηχηρό μήνυμα ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, καθώς το Ευρωπαϊκό του Ρίμινι αποτέλεσε τον πρώτο και μοναδικό επίσημο φετινό αγώνα του πριν από το μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού.



Το ασημένιο μετάλλιο κέρδισε ο Αζέρος Νικίτα Σιμόνοφ με 14,900 βαθμούς, υπερισχύοντας στην ισοβαθμία με τον περσινό νικητή, τον αιγυπτιακής καταγωγής, αλλά αγωνίζεται για την Τουρκία, Άντεμ Ασίλ, ο οποίος πήρε επίσης 14,900 βαθμούς αλλά έμεινε 3ος επειδή είχε χαμηλότερο επιμέρους βαθμό εκτέλεσης.



Πριν από τον φετινό, έβδομο ευρωπαϊκό τίτλο του Πετρούνια, είχαν προηγηθεί το χάλκινο μετάλλιο στο ντεμπούτο του στον θεσμό, το 2011 στο Βερολίνο, κατόπιν έξι συνεχόμενες νίκες το 2015 στο Μονπελιέ, το 2016 στη Βέρνη, το 2017 στο Κλουζ, το 2018 στη Γλασκόβη, το 2021 στη Βασιλεία και το 2022 στο Μόναχο, καθώς και ένα ακόμη χάλκινο πέρσι στην Ατττάλεια.



Παράλληλα, έφτασε σε άθροισμα τα δώδεκα χρυσά μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, συνυπολογίζοντας τους θριάμβους του σε τρία Παγκόσμια Πρωταθλήματα (2015, 2017, 2018), στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του 2015 και φυσικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Ρίο 2016».



Στους υπόλοιπους τελικούς οργάνων της Παρασκευής (26/04), πρωταθλητής Ευρώπης στις ασκήσεις εδάφους αναδείχθηκε ο Βρετανός Λουκ Γουάιτχαουζ (14,866 β.), μπροστά από τον Ισραηλινό Αρτέμ Ντολγκοπιάτ (14,833 β.) και τον Ούγγρο Κρίστοφερ Μέσαρος (14,600 β.), ενώ στον πλάγιο ίππο επικράτησε ο Ιρλανδός Ρις ΜακΚλέναχαν (15,300 β.), με 2ο τον Ολλανδό Λόραν ΝτεΜανκ (14,933 β.) και 3ο τον Κύπριο Μάριο Γεωργίου (14,800 β.), ο οποίος κατέκτησε άλλο ένα μετάλλιο στο Ρίμινι έπειτα από τον θρίαμβό του στο σύνθετο ατομικό, που συνδυάστηκε με την Ολυμπιακή πρόκριση.



Τα αποτελέσματα στον τελικό των κρίκων:



1. Λευτέρης Πετρούνιας (ΕΛΛΑΔΑ) 15,000 β.

2. Νικίτα Σιμόνοφ (Αζερμπαϊτζάν) 14,900 β.

3. Άντεμ Ασίλ (Τουρκία) 14,900 β.

4. Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) 14,800 β.

4. Βίντσεντς Χεκ (Αυστρία) 14,800 β.

6. Κόρτνεϊ Τάλοχ (Βρετανία) 14,700 β.

7. Σαλβατόρε Μαρέσκα (Ιταλία) 14,566 β.

8. Ιμπραΐμ Τσόλακ (Τουρκία) 14,500 β.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

