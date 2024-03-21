Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε το χωριό Τονενκέ, που βρίσκεται δυτικά της πόλης Αβντιίβκα στην ανατολική Ουκρανία την οποία έθεσαν υπό τον έλεγχό τους ρωσικά στρατεύματα τον Φεβρουάριο.

«Στην περιοχή της Αβντιίβκα, το χωριό Τονενκέ (…) απελευθερώθηκε χάρη στις συντονισμένες ενέργειες των μονάδων», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στην καθημερινή του έκθεση.

Σύμφωνα με το κανάλι Rybar στο Telegram, το οποίο πρόσκειται στον ρωσικό στρατό και έχει περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια ακολούθους, οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να φτάσουν στην αριστερή όχθη του ποταμού που βρίσκεται στην περιοχή της Αβντιίβκα προκειμένου να εξαπολύσουν επίθεση εναντίον των χωριών Σεμενίβκα και Ουμανσκέ.

Μετά την κατάληψη της Αβντιίβκα στα μέσα Φεβρουαρίου οι δυνάμεις της Ρωσίας κερδίζουν με πολύ αργούς ρυθμούς έδαφος.

Εξαντλημένη από την αποτυχημένη της αντεπίθεση το καλοκαίρι του 2023 και αντιμέτωπη με ελλείψεις πυρομαχικών λόγω της καθυστέρησης της δυτικής βοήθειας η Ουκρανία, μετά την πτώση της Αβντιίβκα, άρχισε να δημιουργεί επειγόντως νέες αμυντικές θέσεις προκειμένου να ανακόψει τη ρωσική προέλαση.

Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο

Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως κατέρριψε σήμερα τα χαράματα 31 ρωσικούς πυραύλους που είχαν στόχο το Κίεβο, στην πρώτη εκτεταμένη επίθεση κατά της πρωτεύουσας από το Φεβρουάριο, η οποία πραγματοποιήθηκε αφού η Μόσχα ορκίσθηκε να εκδικηθεί για φονικούς βομβαρδισμούς σε ρωσικά εδάφη.

Έπειτα απ' αυτά τα νέα πλήγματα, από τα οποία τραυματίσθηκαν 17 άνθρωποι, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους Δυτικούς να έχουν την «πολιτική βούληση» να βοηθήσουν τη χώρα του, ζητώντας συγκεκριμένα αντιαεροπορικά συστήματα όπως οι σύγχρονοι αμερικανικοί πύραυλοι Patriot.

Hoy el sonido de las explosiones nos despertó de golpe en #Kiev. Temblaron los cristales, la cama. Tembló todo



El Kremlin lanzó 31 misiles contra la capital de #Ucrania



Las defensas antiaéreas lograron derribar todos, pero los fragmentos dejaron heridos y daños por media ciudad pic.twitter.com/KhB7vgGeKu — MariaSenovilla (@MariaSenovilla) March 21, 2024

«Όλοι οι πύραυλοι καταρρίφθηκαν μέσα στην περιφέρεια του Κιέβου», ανακοίνωσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για δύο βαλλιστικούς πυραύλους Ισκαντέρ και Κινζάλ καθώς και για 29 πυραύλους κρουζ που εκτοξεύθηκαν από στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροπλάνα.

Σύμφωνα με την ουκρανική προεδρία, 13 άμαχοι τραυματίσθηκαν σε συνοικίες της πόλης και τέσσερις στην περιφέρεια του Κιέβου.

Συντρίμμια των πυραύλων προκάλεσαν πέφτοντας ζημιές και θύματα.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στο Κίεβο άκουγαν ισχυρές εκρήξεις από τις 05:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), όπως και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας.

«Αυτός ο τρόμος συνεχίζεται μέρα-νύχτα. Είναι δυνατό να του βάλουμε ένα τέλος χάρη στην παγκόσμια ενότητα (...) Αυτό είναι εντελώς δυνατό αν οι εταίροι μας επιδείξουν επαρκή πολιτική βούληση», διαβεβαίωσε ο Ζελένσκι υπογραμμίζοντας πως η χώρα του «έχει ανάγκη την υποστήριξη» της Δύσης.

🇺🇦🇷🇺 Filmati di Kiev nella notte. pic.twitter.com/9qBeWpjdSQ — Monica (@MonicaMonichka2) March 21, 2024

Ο ίδιος ανήρτησε ένα βίντεο στο οποίο εικονίζονται πυροσβέστες να σβήνουν τη φωτιά σε κτίρια κατοικιών, από τα παράθυρα των οποίων βγαίνει καπνός.

ringraziamo la pazienza infinita di Putin, se cosi non fosse kiev sarebbe rasa a zero.... https://t.co/sWaKpouaVl — Massimo Del Bo (@massimodelbo) March 21, 2024

Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Ντμίτρο Κουλέμπα κάλεσε από την πλευρά του το αμερικανικό Κογκρέσο «να σώσει ζωές» αποδεσμεύοντας τα 60 δισεκ. δολάρια αρωγής προς το Κίεβο, τα οποία παραμένουν μπλοκαρισμένα εδώ και μήνες εξαιτίας της πολιτικής διαμάχης ανάμεσα στους δημοκρατικούς και τους ρεμπουλικανούς.

Διασταυρούμενοι βομβαρδισμοί

Στη ρωσική πλευρά, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Μπέλγκοροντ, ο Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ, ανέφερε σήμερα το πρωί νέες ουκρανικές αεροπορικές επιθέσεις που προκάλεσαν τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε προηγουμένως ανακοινώσει πως καταρρίφθηκαν 10 ουκρανικές ρουκέτες RM-70 Vampir.

Ο Γκλάντκοφ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες στις οποίες εικονίζονται προσόψεις πολυκατοικιών με ζημιές και σπασμένους υαλοπίνακες. Χθες, Τετάρτη, τρεις άνθρωποι είχαν σκοτωθεί και τέσσερις τραυματισθεί σε σειρά «μαζικών» ουκρανικών βομβαρδισμών μιας μεθοριακής περιοχής της περιφέρειας του Μπέλγκοροντ, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν με πολλαπλούς εκτοξευτήρες ρουκετών, σύμφωνα με τις αρχές.

Μπροστά στους ουκρανικούς βομβαρδισμούς που πολλαπλασιάζονται, οι περιφερειακές αρχές αποφάσισαν αυτή την εβδομάδα να κλείσουν προσωρινά τα σχολικά ιδρύματα στις μεθοριακές ζώνες. Σημεία ελέγχου πρόκειται να εγκατασταθούν επίσης στην είσοδο χωριών κοντά στην Ουκρανία, τα οποία έχουν γίνει προσφάτως θέατρα ένοπλων εισοβολών.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, πέντε άνθρωποι είχαν σκοτωθεί και δέκα τραυματισθεί χθες, Τετάρτη, μέρα-μεσημέρι από ρωσικό πλήγμα, σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό της περιφερειακής εισαγγελίας.

