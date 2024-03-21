Δεκατρείς τραυματίες, μεταξύ αυτών και ένα παιδί, είναι ο νεότερος από τη ρωσική επιδρομή στο Κίεβο τα ξημερώματα όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Οι κάτοικοι του Κιέβου κατέφυγαν για προστασία στο μετρό.

Δυο από τους τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ανέφερε νωρίτερα ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram. Ένα 11χρονο κορίτσι είναι μεταξύ των δύο που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, δήλωσαν δημοτικοί αξιωματούχοι.

O Kλίτσκο ανακοίνωσε επίσης πως «συντρίμμια πυραύλων» κατέπεσαν σε συνοικίες της πόλης, σε πολυκατοικίες και σε άλλα κτίρια, ανάμεσά τους βρεφονηπιακό σταθμό, καθώς και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τονίζοντας πως τουλάχιστον διαμέρισμα πολυκατοικίας βρισκόταν στις φλόγες, όπως και «οχήματα». Διαβεβαίωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση για να αποκρούσει την επιδρομή και ότι η πυροσβεστική έσπευσε σε διάφορα σημεία της πόλης για να σβήσει φωτιές.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε κάπου δέκα εκρήξεις από τις 05:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και μετά, καθώς και πυρά της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Ο πιο πρόσφατος ευρείας κλίμακας βομβαρδισμός της ουκρανικής πρωτεύουσας από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις επιχειρήθηκε στα τέλη Ιανουαρίου.

Бл.... Кацапи влаштували не добрий ранок.



Метро зараз, Київ....

ㅤ pic.twitter.com/NLrUGCPU70 — Олег (@olegperviy17) March 21, 2024

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

