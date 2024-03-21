Ουκρανία: Εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου

Πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς το πρωί στο κέντρο του Κιέβου, της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, έπειτα από συναγερμό για επιδρομή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας με πυραύλους και drones.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε πως άκουσε περίπου δέκα εκρήξεις από τις 05:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και μετά, καθώς και πυρά της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε μέσω Telegram πως "συντρίμμια πυραύλων" κατέπεσαν σε συνοικίες της πόλης, ειδικά σε πολυκατοικίες και σε άλλα κτίρια, τονίζοντας πως τουλάχιστον ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας βρίσκεται στις φλόγες, όπως και "οχήματα".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.