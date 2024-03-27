Δύο πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια ετοιμάζεται να στείλει η Άγκυρα στη Γάζα

Η τουρκική υπηρεσία «Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Αρωγής» (IHH) παρουσίασε σήμερα δύο νέα πλοία που θα μεταφέρουν βοήθεια απευθείας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι Παλαιστίνιοι είναι αντιμέτωποι με λιμό, σχεδόν έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου.

Η Τουρκία, η οποία έχει καταγγείλει το Ισραήλ για την επίθεσή του στην πυκνοκατοικημένη Γάζα και ζήτησε την άμεση κατάπαυση του πυρός, έχει στείλει δεκάδες εκατοντάδες τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας εκεί και στοχεύει να την αυξήσει αυτόν τον μήνα που οι μουσουλμάνοι γιορτάζουν το Ραμαζάνι.

Ο πρόεδρος του IHH Μπουλέντ Γιλντιρίμ επιθεώρησε στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης τα νέα πλοία, που αγοράστηκαν για το πρόγραμμα βοήθειας στη Γάζα που τιτλοφορείται «Διεθνής Στολίσκος Ελευθερίας». Το ένα από αυτά, το Anadolu, έχει χωρητικότητα 5.500 τόνων και θα φορτωθεί με διάφορα είδη ανθρωπιστικής βοήθειας ενώ τα άλλο θα μεταφέρει προσωπικό, μεταξύ των οποίων και γιατρούς.

Δεν είναι γνωστό πότε θα αποπλεύσουν τα πλοία για τη Γάζα και πού ή πώς θα μεταφέρουν τη βοήθεια στον θύλακα όταν βρεθούν εκεί. Μέχρι τώρα η Τουρκία έστελνε βοήθεια στη Γάζα μέσω της Αιγύπτου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.