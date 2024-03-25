Λευκός Οίκος: Δεν έχουμε ενδείξεις για μία εισβολή στη Ράφα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρουν τον τρόπο να μεταφέρουν στο Ισραήλ την «ανησυχία» τους αναφορικά με μια ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, αφού ακυρώθηκε η επίσκεψη μιας ισραηλινής αντιπροσωπείας στην Ουάσινγκτον, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το ψήφισμα του ΟΗΕ που απαιτεί την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ ακύρωσε την επίσκεψη επειδή οι ΗΠΑ απείχαν από την ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας, αντί να ασκήσουν βέτο όπως έκαναν μέχρι τώρα σε προηγούμενα ψηφίσματα.

«Είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε άλλα μέσα για να τους μεταφέρουμε τις ανησυχίες μας», είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ, χαρακτηρίζοντας «αιφνιδιαστική και ατυχή» την απόφαση ακύρωσης της επίσκεψης. Πρόσθεσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν θα συζητήσει πιθανότατα το θέμα της Ράφα με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ, η ξεχωριστή επίσκεψη του οποίου στην Ουάσινγκτον δεν ματαιώθηκε. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι επιβεβαίωσε ότι ο Γκάλαντ θα συναντηθεί αύριο Τρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον Λόιντ Όστιν.

«Πιστεύουμε ότι αυτού του είδους η εισβολή σε μεγάλη κλίμακα θα ήταν λάθος και όχι μόνο λόγω του τεράστιου κινδύνου για τους αμάχους», είπε ο Μίλερ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, η ισραηλινή κυβέρνηση δεν παρουσίασε κάποιο συγκροτημένο σχέδιο για την απομάκρυνση 1,4 εκατομμυρίων ανθρώπων από τη Ράφα. Οι περισσότεροι από αυτούς κατέφυγαν εκεί για να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

«Αυτού του είδους η εισβολή θα αποδυνάμωνε την ασφάλεια του Ισραήλ» και «θα έβλαπτε τη θέση του στον κόσμο», επέμεινε ο Μίλερ.

Ο Κίρμπι από την πλευρά του είπε ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει ενδείξεις, ούτε έχει δει κάποιο σχέδιο για εισβολή στη Ράφα εντός των επόμενων ημερών.

Νωρίτερα, ένας Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε ανώνυμα σε μια ομάδα δημοσιογράφων είπε ότι ζητήματα εσωτερικών πολιτικών εντάσεων οδήγησαν πιθανότατα των Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην απόφαση να μην στείλει αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες. Ο ίδιος είπε ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν σκοπεύει να μιλήσει τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου για το θέμα αυτό και ότι ο Νετανιάχου δεν τον είχε ενημερώσει εκ των προτέρων για την απόφασή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

