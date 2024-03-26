Μπλίνκεν: Οι ΗΠΑ αντιτίθενται σε χερσαία επίθεση στη Ράφα

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας προειδοποίησε για ακόμη μια φορά τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ εναντίον των κινδύνων που ενέχει χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας στη Ράφα, εκφράζοντας ξανά την αντίθεση των ΗΠΑ στη διεξαγωγή της.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν «υπενθύμισε την υποστήριξη των ΗΠΑ στην ήττα της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένης της Ράφας, επαναλαμβάνοντας όμως την αντίθεσή του σε χερσαία επιχείρηση ευρείας κλίμακας στη Ράφα», τόνισε στο δελτίο Τύπου για τη συνάντησή του με τον Γιοάβ Γκάλαντ ο Μάθιου Μίλερ, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο κ. Μπλίνκεν «υπογράμμισε πως υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις σε χερσαία εισβολή μεγάλης κλίμακας που θα επέτρεπαν τόσο να υπάρξουν καλύτερες εγγυήσεις για την ασφάλεια του Ισραήλ όσο και να προστατευτούν οι άμαχοι Παλαιστίνιοι», κατά το κείμενο.

Η συνάντηση των κ.κ. Μπλίνκεν και Γκάλαντ έγινε χθες στην Ουάσιγκτον μετά την ακύρωση από το Ισραήλ της επίσκεψης υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας του στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Η ακύρωση αποφασίστηκε σε αντίδραση στην αμερικανική αποχή κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας νωρίτερα χθες επί σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που τάσσεται ρητώς υπέρ της κήρυξης «άμεσης κατάπαυσης του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας. Η Ουάσιγκτον πρόβαλε τρεις φορές βέτο από την 7η Οκτωβρίου για να αποτρέψει την έγκριση τέτοιων αποφάσεων.

«Είμαι σίγουρος πως θα βρούμε κι άλλους τρόπους να γνωστοποιήσουμε τις ανησυχίες μας» για την επιχείρηση αυτή, που εγείρει «πελώριους» κινδύνους για τους αμάχους, δήλωνε νωρίτερα χθες στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο κ. Μίλερ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει «αξιόπιστο» σχέδιο για την εσπευσμένη απομάκρυνση του σχεδόν 1,5 εκατ. ανθρώπων από τη Ράφα, στη μεγάλη πλειονότητά τους εκτοπισμένων εξαιτίας των βομβαρδισμών στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Εάν διεξαχθεί επιχείρηση αυτού του είδους θα κάνει το Ισραήλ «λιγότερο ασφαλές» και θα «βλάψει τη θέση του στον κόσμο», επέμεινε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, την ώρα που οι ΗΠΑ δέχονται πιέσεις να αποκλιμακώσουν τη στρατιωτική και πολιτική υποστήριξή τους στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

