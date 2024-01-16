Τουλάχιστον «τέσσερις άμαχοι» σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν στο ιρακινό Κουρδιστάν στα πυραυλικά πλήγματα των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης χθες βράδυ, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι Aρχές της αυτόνομης περιφέρειας.

«Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον τομέων όπου ζουν πολίτες στην Αρμπίλ, σκοτώνοντας τέσσερις αμάχους και τραυματίζοντας άλλους έξι», ανακοίνωσε το συμβούλιο ασφαλείας του Κουρδιστάν.

Λίγη ώρα νωρίτερα, η πολιτική παράταξη που κυβερνά στην Αρμπίλ, το Δημοκρατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (ΔΚΚ), ανακοίνωνε τον θάνατο αμάχων, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματία του τομέα των ακινήτων και μελών της οικογένειάς του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

