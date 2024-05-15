Τον πήχυ στο 20% βάζει ο Στέφανος Κασσελάκης

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ο πήχυς των ευρωεκλογών του ΣΥΡΙΖΑ έχει μετατραπεί σε «ασανσέρ». Το θετικό, ωστόσο για την Κουμουνδούρου είναι πως το τελευταίο διάστημα ανεβαίνει μόνο προς τα πάνω. Τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν διαπραγματεύονται τη δεύτερη θέση την οποία θεωρούν πως έχουν «κλειδώσει». Δεν είναι μόνο το κύμα των δημοσκοπήσεων που οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα, αλλά το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ, όπως εκτιμούν στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν δείχνει ότι μπορούν να αναπτύξει κάποια δυναμική που να τους απειλήσει.

Τι επιθυμεί τώρα ο Στέφανος Κασσελάκης με τους συνεργάτες του; Να δώσουν την εικόνα της «κυβερνώσας Αριστεράς» που επιστρέφει. Αυτός είναι ο λόγος που ο πρόεδρος του κόμματος προχωρά ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε «ενέσεις τόνωσης ηθικού» της βάσης. Αυτό έκανε και κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στο TRT Θεσσαλίας.

«Αυτό που ζητώ από τις Ελληνίδες και τους Έλληνες είναι να κοιτάξουν το ψηφοδέλτιο μας, να στηρίξουν αυτούς τους πραγματικά εξαιρετικούς ανθρώπους και πολλούς νέους ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν, να μας δώσουν ένα τουλάχιστον πολύ δυνατό ποσοστό, το οποίο να έχει το "2" μπροστά του ουσιαστικά και να σταλεί ένα μήνυμα σε όλη τη χώρα ότι αυτή είναι η αντιπολίτευση που θέλουμε, η οποία θα μπορεί να κυβερνήσει». Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ένα ποσοστά άνω του 20% θα δώσει στον Στέφανο Κασσελάκη την ευκαιρία να προχωρήσει σχεδόν ανενόχλητος στις αλλαγές που επιθυμεί στο κόμμα, καθώς και να ονειρεύεται πολλά περισσότερα για το μέλλον. Στον αντίποδα ένα όχι καλό αποτέλεσμα θα «αφυπνίσει» την εσωκομματική αντιπολίτευση που τηρεί πιστά το άτυπο μορατόριουμ που υπάρχει μετά το συνέδριο του Φεβρουαρίου.

Όπως λένε οι συνεργάτες του η ρητορική αυτή στηρίζεται στο κλίμα που εισπράττει ο Στέφανος Κασσελάκης σε όλη την Ελλάδα, καθώς οι πολίτες δεν εμφανίζονται πλέον μόνο εξοργισμένοι με την κυβέρνηση, αλλά και πεισμένοι ότι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αποτελέσει την πρόταση στα προβλήματα τους. Είναι άλλωστε, δημοσκοπικά, η μόνη δύναμη που καταφέρνει να αυξάνει τις δυνάμεις της, έστω και με αργούς ρυθμούς.

Είναι στο χέρι του ΣΥΡΙΖΑ να αποφύγει τα «φάλτσα» το επόμενο διάστημα που μπορεί να του κοστίσουν. Το γεγονός πως ο Παύλος Πολάκης έχει ανεβάσει στροφές το τελευταίο διάστημα για το θέμα των εμβολίων δεν είναι κάτι που ευχαριστεί την Κουμουνδούρου. Χθες είχε νέο γύρο στο «debate» με τον Γρηγόρη Γεροτζιάφα που είχε ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν ενδεικτική η αναφορά της Βούλας Κεχαγιά στο πρώτο προεκλογικό briefing. «Άδειασε» τον χανιώτη βουλευτή και σε ερώτηση που δέχθηκε απάντησε πως «η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως είχε διατυπωθεί κατά την περίοδο της πανδημίας, σε ό,τι αφορά τα εμβόλια, εξακολουθεί να ισχύει».

Ο Στέφανος Κασσελάκης κλείνει σήμερα στην Ξάνθη, στην Καβάλα και στη Δράμα έναν μεγάλο κύκλο περιοδειών που ξεκίνησε ουσιαστικά μια εβδομάδα πριν από το Πάσχα στα νησιά του Αιγαίου, πέρασε στο Ιόνιο, την Ήπειρο και κατέληξε στη Θράκη. Η παραμονή του στην Αθήνα ενδεχομένως να συνδυαστεί με τοπικές επισκέψεις, καθώς στοίχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι τα πρώην «κάστρα» της δυτικής Αθήνας, της δυτικής Αττικής και της β' Πειραιά να κερδηθούν δίνοντας πολύ καλά ποσοστά στο κόμμα.



