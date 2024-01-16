Τα πυραυλικά πλήγματα στο ιρακινό Κουρδιστάν δεν έπληξαν αμερικανικές εγκαταστάσεις και δεν αναφέρθηκαν απώλειες μεταξύ Αμερικανών, δήλωσαν δυο αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νωρίτερα πως προχώρησαν σε πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους κοντά στην Αρμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, σε αντίποινα για την επίθεση στην Κερμάν.

Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης του προέδρου Τζο Μπάιντεν απέφυγαν να κάνουν οποιοδήποτε περαιτέρω σχόλιο.

Εκρήξεις ακούστηκαν σε περιοχή κάπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Αρμπίλ, στην ημιαυτόνομη περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν, σύμφωνα με πηγές στην περιοχή. Σε αυτή την περιοχή στεγάζεται προξενείο των ΗΠΑ και βρίσκονται επίσης κατοικίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

