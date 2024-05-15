Του Χρυσόστομου Τσούφη

Δύο μήνες, 2,5 μήνες, 3 μήνες.... Τόσο περίπου χρειάζεται να περιμένει ένα άτομο με κάποια αναπηρία για να κλείσει ραντεβού με την επιτροπή που θα πιστοποιήσει την αναπηρία αυτή.

Κι αν φαίνεται πολύς χρόνος, που είναι, τα πράγματα μέχρι πριν κάποια χρόνια, πριν δηλαδή αρχίσει το υπουργείο εργασίας να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, ήταν πολύ χειρότερα. Ο χρόνος αναμονής μπορούσε να φτάσει τους 7 και 8 μήνες, σε κάποιες περιπτώσεις και τους 12.



Το πρόβλημα είναι ότι για τις 160.000 περίπου των περιπτώσεων που πρέπει να εξεταστούν στα ΚΕΠΑ, υπάρχουν μόνο 500 γιατροί, η δύναμη των οποίων δεν έχει ενισχυθεί από το 2011 όταν και άρχισαν να λειτουργούν τα ΚΕΠΑ. Αυτούς τους 500, ο ΕΦΚΑ επιχειρεί να τους «αβγατίσει» , ιδανικά σε 1200 αν και το ενδιαφέρον μέχρι στιγμής δεν είναι το προσδοκώμενο, ανοίγοντας μία πλατφόρμα μέσω της οποίας καλεί γιατρούς να εγγραφούν στο μητρώο ειδικού σώματος ιατρών και να εργάζονται παράλληλα με την εργασία τους και για τα ΚΕΠΑ.



Η πρόσκληση αφορά τόσο τους ιδιώτες γιατρούς όσο και όσους εργάζονται στο ΕΣΥ. Το θέμα της ειδικότητας δεν είναι πρώτιστο, οι μεγαλύτερες πάντως ελλείψεις φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες ότι υπάρχουν σε νευρολόγους, ψυχιάτρους, καρδιολόγους, παθολόγους και παιδιάτρους.



Η εργασία στις επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας των ΚΕΠΑ δεν σημαίνει ότι οι γιατροί θα πρέπει να αφήσουν την τωρινή τους απασχόληση. Αντίθετα υπάρχει μεγάλη ευελιξία και τους δίνεται η δυνατότητα να καθορίζουν των αριθμό των επιτροπών στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν καθημερινά αλλά και το πότε αυτές θα συνεδριάζουν.



Κι όλα αυτά με το αζημίωτο....Η σχετική προκήρυξη προβλέπει μάλιστα διπλασιασμό των αμοιβών. Έτσι για τα μέλη των επιτροπών – οι οποίες είναι τριμελής – η αμοιβή αυξάνεται από τα 7€ στα 10,5€ ενώ για τις κατ' οίκον επισκέψεις η αμοιβή αυξάνεται από τα 21€ στα 31€. Στις περιπτώσεις εξέτασης εκτός έδρας, τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 3€ ανά περιστατικό, ενώ τα έξοδα μετακίνησης και διανυκτέρευσης καλύπτονται.

Ο πρόεδρος των επιτροπών μετά τις αυξήσεις θα λαμβάνει 15€ και 45€ αντίστοιχα. Ο ανώτατος ημερήσιος αριθμός αξιολογήσεων – όταν αυτές γίνονται στα ΚΕΠΑ – είναι 22!



Οι αιτήσεις γίνονται στον ιστότοπο https://www.efka.gov.gr/aitisi-esi με την πλατφόρμα να μένει ανοιχτή έως τις 26 Μάιου.

Πηγή: skai.gr

