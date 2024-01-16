Η εντατική φάση του πολέμου θα «τερματιστεί σύντομα» στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί είναι σφοδρότεροι το τρέχον διάστημα, ανήγγειλε χθες Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Γιοάβ Γκάλαντ.

«Είχαμε πει καθαρά πως το στάδιο των εντατικών επιχειρήσεων θα διαρκούσε περίπου τρεις μήνες» στον νότο, «θα φθάσουμε εκεί και θα τερματιστεί σύντομα», καθώς, κατ’ αυτόν, «θα έρθει η στιγμή που θα εισέλθουμε στην επόμενη φάση» του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακο.

Με ανακοινωθέν του, ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, ενημέρωσε πως μια από τις τέσσερις μεραρχίες που ενεπλάκησαν στις επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας «αποχώρησε».

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν επίσης μονάδες των ειδικών δυνάμεων.

Ο ισραηλινός στρατός άρχισε χερσαίες επιχειρήσεις την 27η Οκτωβρίου, αφού σφυροκόπησε, ειδικά από τον αέρα, κυρίως το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου, διατάσσοντας τον πληθυσμό να φύγει προς νότο.

Κατόπιν οι βομβαρδισμοί και οι εντατικότερες μάχες μεταφέρθηκαν στον νότο, ειδικά, τις τελευταίες εβδομάδες, στους τομείς των πόλεων Χαν Γιούνις και Ράφα.

Έναυσμα του πολέμου ήταν η άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, με περίπου 1.440 νεκρούς, στην πλειονότητά τους άμαχους, την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις. Επρόκειτο για την πιο πολύνεκρη επίθεση μετά την ίδρυση του εβραϊκού κράτους το 1948.

Έκτοτε τουλάχιστον 24.100 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν και άλλοι περίπου 60.000 τραυματίστηκαν στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στην εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακο από το 2007.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

