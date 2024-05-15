Της Πηνελόπης Γκάλιου

Σε προεκλογικούς ρυθμούς και με επιτάχυνση επέστρεψε και πάλι ο πρωθυπουργός και όλα τα στελέχη της ΝΔ, μετρώντας αντίστροφα τις 25 ημέρες που έχουν απομείνει μέχρι να στηθούν οι κάλπες των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Μετά τη Θράκη όπου περιόδευσε χθες σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη, μία μόλις ημέρα μετά τη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προγραμματίσει μαζί με τους Υπουργούς του αλλά και όλα τα στελέχη του κόμματος να "οργώσουν" τη χώρα ενόψει των εκλογών, με στόχο στο διάστημα που απομένει να δώσουν το "παρών" και να εκπέμψουν τα μηνύματα και τα εκλογικά διλήμματα της ΝΔ σε όλες τις περιφέρειες της χώρας που εμπερικλείονται στο "σταθερότητα και πρόοδος ή νέες περιπέτειες", βάζοντας απέναντί του τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία κατά τη ΝΔ επιλέγουν τη λάσπη και το λαϊκισμό αντί μιας σοβαρή πρότασης για την επόμενη μέρα της χώρας.

Επόμενος προγραμματισμένος σταθμός στις περιοδείες του πρωθυπουργού για αύριο Πέμπτη, είναι η Μακεδονία και ειδικότερα η Πέλλα, η Ημαθία και η Πιερία. Περιοχές, στις οποίες εστιάζουν με προσοχή και στρατηγική η Πειραιώς και το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς κατά τις προηγούμενες, εθνικές εκλογές, υπήρχε μία άνοδος των κομμάτων που τοποθετούνται δεξιότερα της ΝΔ. Στην Πιερία το κόμμα του Δημήτρη Νατσιού, η "Νίκη" είχε συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ποσοστό της στο 9,26%, ενώ συνολικά τα "δεξιότερα" κόμματα της ΝΔ είχαν συγκεντρώσει ποσοστό που έφτανε το 21,82%. Τα εν λόγω κόμματα, Ελληνική Λύση, Νίκη, Σπαρτιάτες, οι οποίοι δεν θα συμμετέχουν στις επικείμενες ευρωεκλογές μετά από απόφαση του Αρείου Πάγου, είχαν καταγράψει υψηλά ποσοστά και στην Πέλλα φτάνοντας αθροιστικά το 20%. Τάσεις που εκτιμάται ότι εξακολουθούν και υφίστανται στις επίμαχες περιοχές και συνεπώς αυξάνουν την πίεση και το ενδιαφέρον της ΝΔ να αντιστρέψει το κλίμα και να κερδίσει αυτό το "στοίχημα".

Το κορυφαίο στοίχημα και αυτής της κάλπης όπως έχει διατυπωθεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό αλλά και όλα τα γαλάζια στελέχη είναι η συμμετοχή των ψηφοφόρων στην κάλπη και η μείωση της αποχής. Το κεντρικό μήνυμα που εκπέμπεται δε, είναι η πολιτική σταθερότητα και η συνεχίσει των μεταρρυθμίσεων. «Η πολιτική σταθερότητα είναι το διακύβευμα των εκλογών και θα αποδειχθεί ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα από την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι πολίτες το 2023" τόνισε πρόσφατα ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζοντας πως "Η δεύτερη τετραετία είναι η περίοδος των μεγάλων αλλαγών, που θα φέρουν ακόμα πιο κοντά την Ελλάδα στην τροχιά της Ευρώπης». Εξίσου σημαντικό είναι και το ευρωπαϊκό διακύβευμα που προβάλλεται από τη γαλάζια παράταξη σχετικά με τις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τη ζωή των πολιτών, από το Ταµείο Ανάκαµψης και την Κοινή Αγροτική Πολιτική μέχρι το Μεταναστευτικό και την αμυντική πολιτική, η Ελλάδα χρειάζεται µια δυνατή ομάδα, που θα την εκπροσωπεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και αυτό έχει αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει η ΝΔ, επαναλαμβάνεται καθ' όλη της διάρκεια της προεκλογικής μάχης που δίνουν από κοινού κορυφαία και τοπικά στελέχη του κόμματος ανά την Ελλάδα.

Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων από την κυβέρνηση που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα και την επιχειρηματολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως και οι παρεμβάσεις που γίνονται στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης. Αυτές οι κυβερνητικές προτεραιότητες θα βρεθούν στο επίκεντρο και της σημερινή τοποθέτησης του πρωθυπουργού στο συνέδριο "ygeiamou 2024 – Το Σύστημα Υγείας και οι Προκλήσεις του Μέλλοντος", στο Ωδείο Αθηνών.

