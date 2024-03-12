Οι ένοπλοι Ρώσοι αντιφρονούντες υποστηρίζουν ότι κατέλαβαν ρωσικό συνοριακό χωριό

Ομάδα Ρώσων εθελοντών που μάχονται για την Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι πήρε τον έλεγχο ρωσικού χωριού κοντά στα ουκρανικά σύνορα, στο πλαίσιο ένοπλης επιδρομής την οποία οι ρωσικές δυνάμεις δήλωσαν ότι απώθησαν.

«Το χωριό Τιοτκίνο, στην περιφέρεια Κουρσκ, ελέγχεται πλήρως από τις ρωσικές απελευθερωτικές δυνάμεις», δήλωσε η ομάδα αυτή που ονομάζεται Λεγεώνα για την Ελευθερία της Ρωσίας, σε ανάρτηση στο Telegram. «Ο στρατός του (Βλαντίμιρ) Πούτιν εγκαταλείπει γρήγορα το χωριό, αφήνοντας πίσω του θέσεις και βαρύ οπλισμό», πρόσθεσε.

🚨 BREAKING: Tanks with Russian Freedom Legion flags reportedly simultaneously entered both Belgorod and Kursk regions in Russia from Ukraine.

The Legion is composed of Russian soldiers fighting on the side of Ukraine against the Kremlin. pic.twitter.com/CWoDrtTp1t — Igor Sushko (@igorsushko) March 12, 2024

Εκπρόσωπος της ρωσικής ομάδας νωρίτερα είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι συνεχίζουν να είναι σε εξέλιξη μάχες σε δύο περιοχές,.

At least two Ukraine-based armed groups purportedly made up of Russians opposed to the war and the Kremlin have launched an incursion across Russia’s western border on Tuesday. #Russia -Cnbcpic.twitter.com/U2JYc7p04E — WORLD AT WAR (@World_At_War_6) March 12, 2024

Ο Αλεξέι Μπαρανόφσκι, που μίλησε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο γύρω στις 12:15 ώρα Ελλάδας, δήλωσε ότι συνεχίζονταν οι συγκρούσεις στις περιοχές του Μπέλγκοροντ και του Κουρσκ. «Ο ρωσικός στρατός έχασε αρκετά τεθωρακισμένα», δήλωσε, αρνούμενος ωστόσο να διευκρινίσει κοντά σε ποιες κοινότητες συνεχίζονταν οι μάχες, επικαλούμενος το επιχειρησιακό απόρρητο.

🇺🇦 The Ukraine based ‘Legion of Freedom’, a militia made up of Russian dissidents (not the neo-Nazi one, that’s RVC), claims to have launched an incursion across the border into Russia. pic.twitter.com/HQQf4Oa7ck — Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) March 12, 2024

Λίγο νωρίτερα, είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τα αποτελέσματα της επιχείρησης θα είναι γνωστά «το βράδυ». Επέμεινε ότι η αυτή η επίθεση είχε σχεδιαστεί για την εβδομάδα αυτή λόγω των ρωσικών προεδρικών εκλογών που διεξάγονται στις 15-17 Μαρτίου και στις οποίες αναμένεται να επανεκλεγεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Масштабную операцию по прорыву на территорию России устроили русские добровольческие подразделения



Украинские телеграм-каналы поделились роликами, на которых воюющие на стороне ВСУ русские подразделения, такие как легион «Свобода России» и Сибирский корпус, пытаются перейти… https://t.co/HVp3nLPIV0 pic.twitter.com/VrSluwml58 — SVTV NEWS (@svtv_news) March 12, 2024

«Σήμερα εκφραζόμαστε, εκφράζουμε με τα όπλα στο χέρι αυτό που πιστεύουμε για το καθεστώς αυτό, για τις εκλογές», δήλωσε ο Μπαρανόφσκι.

Ο ρωσικός στρατός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι απώθησε πολλαπλές επιθέσεις που εξαπολύθηκαν από την Ουκρανία μεταξύ 02:00 και 07:00 ώρα Ελλάδας, σημειώνοντας ότι απώθησε όλους τους επιτεθέμενους προκαλώντας τους βαριές απώλειες.

Οι χερσαίες αυτές επιθέσεις ήρθαν σε συνέχεια πολλαπλών επιθέσεων με drones τη νύχτα και σήμερα το πρωί κατά στόχων στη Ρωσία. Δύο ενεργειακές μονάδες, εκ των οποίων μία σε απόσταση 800 χλμ από τα σύνορα, επλήγησαν, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν σημαντικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Το μεσημέρι (τοπική ώρα), ο κυβερνήτης της περιοχής του Μπέλγκοροντ Βιατσεσλάβ Γκλάντοκοφ ανέφερε, ωστόσο, «πυρά» με στόχο το συνοριακό χωριό Πριλεσίε, κάνοντας λόγο για υλικές ζημιές και για πλήγμα σε γραμμή υψηλής τάσης. Η περιφερειακή πρωτεύουσα Μπέλγκοροντ στοχοθετήθηκε από επίθεση με drone, σύμφωνα με τον κυβερνήτη που δήλωσε ότι προκλήθηκαν ζημιές σε μια επιχείρηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.