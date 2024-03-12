Λογαριασμός
Οι ένοπλοι Ρώσοι αντιφρονούντες υποστηρίζουν ότι κατέλαβαν ρωσικό συνοριακό χωριό

Το χωριό Τιοτκίνο, στην περιφέρεια Κουρσκ, ελέγχεται πλήρως από τις ρωσικές απελευθερωτικές δυνάμεις, ανέφερε σε ανάρτησή της η Λεγεώνα για την Ελευθερία της Ρωσίας

Ουκρανία

Ομάδα Ρώσων εθελοντών που μάχονται για την Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι πήρε τον έλεγχο ρωσικού χωριού κοντά στα ουκρανικά σύνορα, στο πλαίσιο ένοπλης επιδρομής την οποία οι ρωσικές δυνάμεις δήλωσαν ότι απώθησαν.

«Το χωριό Τιοτκίνο, στην περιφέρεια Κουρσκ, ελέγχεται πλήρως από τις ρωσικές απελευθερωτικές δυνάμεις», δήλωσε η ομάδα αυτή που ονομάζεται Λεγεώνα για την Ελευθερία της Ρωσίας, σε ανάρτηση στο Telegram. «Ο στρατός του (Βλαντίμιρ) Πούτιν εγκαταλείπει γρήγορα το χωριό, αφήνοντας πίσω του θέσεις και βαρύ οπλισμό», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος της ρωσικής ομάδας νωρίτερα είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι συνεχίζουν να είναι σε εξέλιξη μάχες σε δύο περιοχές,.

Ο Αλεξέι Μπαρανόφσκι, που μίλησε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο γύρω στις 12:15 ώρα Ελλάδας, δήλωσε ότι συνεχίζονταν οι συγκρούσεις στις περιοχές του Μπέλγκοροντ και του Κουρσκ. «Ο ρωσικός στρατός έχασε αρκετά τεθωρακισμένα», δήλωσε, αρνούμενος ωστόσο να διευκρινίσει κοντά σε ποιες κοινότητες συνεχίζονταν οι μάχες, επικαλούμενος το επιχειρησιακό απόρρητο.

Λίγο νωρίτερα, είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τα αποτελέσματα της επιχείρησης θα είναι γνωστά «το βράδυ». Επέμεινε ότι η αυτή η επίθεση είχε σχεδιαστεί για την εβδομάδα αυτή λόγω των ρωσικών προεδρικών εκλογών που διεξάγονται στις 15-17 Μαρτίου και στις οποίες αναμένεται να επανεκλεγεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Σήμερα εκφραζόμαστε, εκφράζουμε με τα όπλα στο χέρι αυτό που πιστεύουμε για το καθεστώς αυτό, για τις εκλογές», δήλωσε ο Μπαρανόφσκι.

Ο ρωσικός στρατός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι απώθησε πολλαπλές επιθέσεις που εξαπολύθηκαν από την Ουκρανία μεταξύ 02:00 και 07:00 ώρα Ελλάδας, σημειώνοντας ότι απώθησε όλους τους επιτεθέμενους προκαλώντας τους βαριές απώλειες.

Οι χερσαίες αυτές επιθέσεις ήρθαν σε συνέχεια πολλαπλών επιθέσεων με drones τη νύχτα και σήμερα το πρωί κατά στόχων στη Ρωσία. Δύο ενεργειακές μονάδες, εκ των οποίων μία σε απόσταση 800 χλμ από τα σύνορα, επλήγησαν, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν σημαντικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Το μεσημέρι (τοπική ώρα), ο κυβερνήτης της περιοχής του Μπέλγκοροντ Βιατσεσλάβ Γκλάντοκοφ ανέφερε, ωστόσο, «πυρά» με στόχο το συνοριακό χωριό Πριλεσίε, κάνοντας λόγο για υλικές ζημιές και για πλήγμα σε γραμμή υψηλής τάσης. Η περιφερειακή πρωτεύουσα Μπέλγκοροντ στοχοθετήθηκε από επίθεση με drone, σύμφωνα με τον κυβερνήτη που δήλωσε ότι προκλήθηκαν ζημιές σε μια επιχείρηση.

