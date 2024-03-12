Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις γερνούν και συρρικώνονται, προειδοποιεί επίσημη έκθεση

Οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικά προβλήματα, καθώς το προσωπικό τους γερνάει και πασχίζουν για να στρατολογήσουν νέο, σύμφωνα με μια επικριτική έκθεση που παρουσιάσθηκε σήμερα στο κοινοβούλιο.

Παρά την ανακοίνωση που έκανε το 2022 ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς για μείζονες νέες επενδύσεις στην άμυνα, οι ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ελλείψεις εξοπλισμού καθώς και προβλήματα στις υποδομές, σύμφωνα με την Εύα Χεγκλ, τη γερμανίδα επίτροπο των ενόπλων δυνάμεων.

«Η δύναμη συνεχίζει να γερνάει και να συρρικνώνεται», έγραψε η Χεγκλ στην ετήσια έκθεσή της για το 2023, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα στο Βερολίνο.

Γερμανικές στρατιωτικές μονάδες έχουν μεγάλα «κενά προσωπικού», σύμφωνα με την έκθεση. Η Χεγκλ σημειώνει επίσης ότι στις ελλείψεις εξοπλισμού περιλαμβάνονται τα πάντα, από βαρύς εξοπλισμός μέχρι ανταλλακτικά, και ότι αυτές οι ελλείψεις έχουν επιδεινωθεί, καθώς η Γερμανία έχει στείλει στην Ουκρανία όπλα από τα αποθέματά της.

Ο Σολτς ανακοίνωσε ένα ειδικό ταμείο 100 δισεκ. ευρώ για τον επανεξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων σε ομιλία του αφού η Ρωσία εξαπέλυσε την εισβολή της στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022. Ο καγκελάριος χαρακτήρισε την εισβολή «σημείο καμπής» («Zeitenwende») και υποσχέθηκε πως η Γερμανία θα ανοικοδομήσει τις ένοπλες δυνάμεις της.

Όμως στην έκθεση επισημαίνεται ότι στην πράξη οι αλλαγές είναι αργές. Η Χεγκλ γράφει ότι «σε πολλούς τομείς καθορίσθηκε μια σημαντική πορεία» κατά την περυσινή χρονιά, όμως οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας δεν έχουν ακόμη επιτύχει το στόχο τους.

Μερικές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε φρικτή κατάσταση, αναφέρει η Χεγκλ. Χαρακτηρίζει τις συνθήκες σε βάσεις και τη στέγαση στρατιωτών σε μερικά μέρη «επαίσχυντη».

«Λαμβάνω επιστολές από γονείς των οποίων τα παιδιά μόλις άρχισαν τη θητεία τους - σε στρατόπεδα με ξεχαρβαλωμένους θαλάμους, μουχλιασμένα ντους και βουλωμένες τουαλέτες», αναφέρει.

Η δουλειά της επιτρόπου είναι να βοηθάει το κοινοβούλιο στο καθήκον του να επιβλέπει τις ένοπλες δυνάμεις και επίσης να χρησιμεύει ως συνήγορος για τους στρατιώτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

