Εκπρόσωπος ρωσικής ομάδας φίλα προσκείμενης στο Κίεβο, που εξαπέλυσε επιθέσεις σήμερα στο ρωσικό έδαφος, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι συνεχίζουν να είναι σε εξέλιξη μάχες σε δύο περιοχές, λίγο μετά την ανακοίνωση της Μόσχας ότι απώθησε αρκετές επιθέσεις που εξαπολύθηκαν από την Ουκρανία.

Ο Αλεξέι Μπαρανόφσκι, που μίλησε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο γύρω στις 12:15 ώρα Ελλάδας, δήλωσε ότι συνεχίζονταν οι συγκρούσεις στις περιοχές του Μπέλγκοροντ και του Κουρσκ. «Ο ρωσικός στρατός έχασε αρκετά τεθωρακισμένα», δήλωσε, αρνούμενος ωστόσο να διευκρινίσει κοντά σε ποιες κοινότητες συνεχίζονταν οι μάχες, επικαλούμενος το επιχειρησιακό απόρρητο.

🇺🇦 The Ukraine based ‘Legion of Freedom’, a militia made up of Russian dissidents (not the neo-Nazi one, that’s RVC), claims to have launched an incursion across the border into Russia. pic.twitter.com/HQQf4Oa7ck — Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) March 12, 2024

Λίγο νωρίτερα, είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τα αποτελέσματα της επιχείρησης θα είναι γνωστά «το βράδυ». Επέμεινε ότι η αυτή η επίθεση είχε σχεδιαστεί για την εβδομάδα αυτή λόγω των ρωσικών προεδρικών εκλογών που διεξάγονται στις 15-17 Μαρτίου και στις οποίες αναμένεται να επανεκλεγεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Масштабную операцию по прорыву на территорию России устроили русские добровольческие подразделения



Украинские телеграм-каналы поделились роликами, на которых воюющие на стороне ВСУ русские подразделения, такие как легион «Свобода России» и Сибирский корпус, пытаются перейти… https://t.co/HVp3nLPIV0 pic.twitter.com/VrSluwml58 — SVTV NEWS (@svtv_news) March 12, 2024

«Σήμερα εκφραζόμαστε, εκφράζουμε με τα όπλα στο χέρι αυτό που πιστεύουμε για το καθεστώς αυτό, για τις εκλογές», δήλωσε ο Μπαρανόφσκι.

Ο ρωσικός στρατός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι απώθησε πολλαπλές επιθέσεις που εξαπολύθηκαν από την Ουκρανία μεταξύ 02:00 και 07:00 ώρα Ελλάδας, σημειώνοντας ότι απώθησε όλους τους επιτεθέμενους προκαλώντας τους βαριές απώλειες.

Οι χερσαίες αυτές επιθέσεις ήρθαν σε συνέχεια πολλαπλών επιθέσεων με drones τη νύχτα και σήμερα το πρωί κατά στόχων στη Ρωσία. Δύο ενεργειακές μονάδες, εκ των οποίων μία σε απόσταση 800 χλμ από τα σύνορα, επλήγησαν, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν σημαντικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Το μεσημέρι (τοπική ώρα), ο κυβερνήτης της περιοχής του Μπέλγκοροντ Βιατσεσλάβ Γκλάντοκοφ ανέφερε, ωστόσο, «πυρά» με στόχο το συνοριακό χωριό Πριλεσίε, κάνοντας λόγο για υλικές ζημιές και για πλήγμα σε γραμμή υψηλής τάσης. Η περιφερειακή πρωτεύουσα Μπέλγκοροντ στοχοθετήθηκε από επίθεση με drone, σύμφωνα με τον κυβερνήτη που δήλωσε ότι προκλήθηκαν ζημιές σε μια επιχείρηση.

