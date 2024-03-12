Σε ένα βίντεο γροθιά στο στομάχι αποτυπώνεται η φρίκη του πολέμου στη Γάζα. Έξω από το μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Χαν Γιουνις ημίγυμνοι Παλαιστίνιοι είναι στα γόνατα με τα χεριά τους στο κεφάλι. Το βίντεο ήρθε στην κατοχή του BBC και συνοδεύεται από μαρτυρίες γιατρών που καταγγέλουν βασανιστήρια. Ο ισραηλινός στρατός ούτε επιβεβαιώνει, ούτε διαψεύδει τους ισχυρισμούς, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο, πως κανένας γιατρός δεν υπέστη το παραμικρό.

Οπτικό ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το BBC απεικονίζει πάνω από 50 μελή του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου Νάσερ γονατιστούς, με τα χέρια πίσω απ' το κεφάλι, ημίγυμνους με τις ιατρικές στολές μπροστά τους, να ελέγχονται από τους ισραηλινούς στρατιώτες. Δίπλα τους περνά ένα φορείο. Ο τραυματίας έχει τα χέρια του δεμένα. Οι γιατροί καταγγέλουν στο βρετανικό δίκτυο βασανιστήρια από τον ισραηλινό στρατό κατά την έφοδο του τον Φεβρουάριο στο κεντρικό νοσοκομείο της νότιας Γάζας.

Οι γιατροί εξομολογούνται πως οι Ισραηλινοί τους ταπείνωσαν, τους ξυλοκόπησαν, τους περιέλουσαν με παγωμένο νερό και τους ανάγκασαν να γονατίσουν σε άβολες στάσεις για ώρες.

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε την έφοδο στο νοσοκομείο γιατί το χρησιμοποιούσαν ως στρατηγείο οι ένοπλοι της Χαμάς. Παρότι το Τελ Αβίβ αρνείται πως κακοποίησε το ιατρικό προσωπικό κατά την επιχείρηση δεν διέψευσε τις συγκεκριμένες καταγγελίες για βασανιστήρια.

Πηγή: skai.gr

