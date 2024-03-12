Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) συνετρίβη σήμερα στο δημαρχείο του Μπέλγκοροντ, ρωσικής πόλης κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, ανέφερε ο τοπικός κυβερνήτης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ.

Οι περιοχές στη μεθόριο με την Ουκρανία υφίστανται σειρά επιθέσεων από τα μεσάνυχτα, με τον ρωσικό στρατό να λέει πως απέκρουσε διείσδυση μαχητών από την Ουκρανία.

«Εχθρικό drone συνετρίβη στο κτίριο διοίκησης της πόλης Μπέλγκοροντ», έγραψε στο Telegram, προσθέτοντας πως δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

During the firefight, the arrival and hit of a drone in the Belgorod region was filmed pic.twitter.com/JfVYzH8K9V — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) March 12, 2024

Ο κυβερνήτης δήλωσε πως τα παράθυρα στην πρόσοψη του κτιρίου καταστράφηκαν.

Αυτές οι υλικές ζημιές φαίνονται επίσης σε εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο δήμαρχος του Μπέλγκοροντ Βαλεντίν Ντεμίντοφ δημοσιοποίησε εικόνες με ανατιναγμένα παράθυρα, λέγοντας πως το drone "συνετρίβη στην είσοδο του κτιρίου".

Στο μεταξύ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο TASS, που επικαλείται τις τοπικές αρχές, τα σχολεία στη ρωσική πόλη Κουρσκ πέρασαν σε διαδικτυακά μαθήματα, έπειτα από μια απόπειρα ουκρανικής εφόδου στην περιφέρεια.

Ένοπλες ομάδες με έδρα την Ουκρανία υποστήριξαν σήμερα ότι διέσχισαν τα σύνορα με τη Ρωσία στις περιφέρειες Κουρσκ και Μπέλγκοροντ, ενώ ο Ρωσία υποστήριξε ότι απέτρεψε αυτές τις εφόδους. Η περιφέρεια Κουρσκ δέχθηκε επίσης επιθέσεις από ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.