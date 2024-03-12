Δήμαρχος Μόσχας: Καταστράφηκε drone της Ουκρανίας που κατευθυνόταν στην πρωτεύουσα της Ρωσίας

Συστοιχίες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας σε υπηρεσία κατέστρεψαν ουκρανικό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα το οποίο πέταγε προς την κατεύθυνση της πρωτεύουσας, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Μόσχας, ο Σεργκέι Σαμπιάνιν, μέσω Telegram.
Ο αιρετός διευκρίνισε πως δεν υπήρξαν θύματα ούτε ζημιές στην περιοχή Ραμένσκι, όπου κατέπεσαν τα συντρίμμια του UAV.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
