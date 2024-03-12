Εισβολή στα δυτικά σύνορα της Ρωσίας υποστηρίζουν ότι έχουν εξαπολύσει τουλάχιστον δύο ένοπλες ομάδες με έδρα την Ουκρανία που φέρονται να αποτελούνται από Ρώσους που αντιτίθενται στο Κρεμλίνο, σύμφωνα με τις σελίδες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Λεγεώνα της Ελευθερίας της Ρωσίας και το Τάγμα της Σιβηρίας ανακοίνωσαν στις σελίδες τους στο Telegram ότι εξαπέλυσαν την Τρίτη επιθέσεις στη Ρωσία από την Ουκρανία.

🚨 BREAKING: Tanks with Russian Freedom Legion flags reportedly simultaneously entered both Belgorod and Kursk regions in Russia from Ukraine.

The Legion is composed of Russian soldiers fighting on the side of Ukraine against the Kremlin. pic.twitter.com/CWoDrtTp1t — Igor Sushko (@igorsushko) March 12, 2024

«Θα παίρνουμε τη γη μας από το καθεστώς εκατοστό προς εκατοστό», ανέφερε η Λεγεώνα της Ελευθερίας της Ρωσίας στην ανάρτησή της στο Telegram.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή τους ισχυρισμούς καθώς δεν ήταν δυνατή η άμεση επικοινωνία με Ρώσους αξιωματούχους για σχόλια σχετικά με τους ισχυρισμούς.

Στο παρελθόν, Ρώσοι αξιωματούχοι είχαν χαρακτηρίσει τις ομάδες ως μαριονέτες του ουκρανικού στρατού και της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, οι οποίες σύμφωνα με τη Μόσχα προσπαθούν να υποδαυλίσουν το χάος στη Ρωσία.

Ukraine-based Russian armed groups say they have launched incursion into Russia https://t.co/D9ZhIFTZn5 — John Reid (@JohnReid16) March 12, 2024

Ο Andriy Yusov, εκπρόσωπος της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας, είπε στο 24 Channel της Ουκρανίας ότι οι ομάδες διεξάγουν την επιχείρηση σε ρωσικό έδαφος ανεξάρτητα από την Ουκρανία.

Ο Yusov είπε ότι μια τρίτη ομάδα, το Ρωσικό Σώμα Εθελοντών, συμμετείχε επίσης στην επιχείρηση.

At least two Ukraine-based armed groups purportedly made up of Russians opposed to the war and the Kremlin have launched an incursion across Russia’s western border on Tuesday. #Russia -Cnbcpic.twitter.com/U2JYc7p04E — WORLD AT WAR (@World_At_War_6) March 12, 2024

Η ανάρτηση της λεγεώνας έκανε αναφορά στις επερχόμενες ρωσικές εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Οι άνθρωποι θα ψηφίσουν για όποιον θέλουν, όχι για όποιον πρέπει. Οι Ρώσοι θα ζήσουν ελεύθερα», ανέφερε η ομάδα.

Η λεγεώνα της Ελευθερίας της Ρωσίας και το Ρωσικό Σώμα Εθελοντών ανέλαβαν προηγουμένως την ευθύνη για άλλες διασυνοριακές επιδρομές στη Ρωσία από την Ουκρανία.

Ρωσία: Αποτρέψαμε απόπειρες διείσδυσης από την Ουκρανία

Σε ανακοίνωσή του, το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις απέτρεψαν σήμερα διεισδύσεις από τα σύνορα με την Ουκρανία και ανάγκασαν τους επιτιθέμενους να υποχωρήσουν με σημαντικές απώλειες. Το ρωσικό υπουργείο δήλωσε ότι οι επιθέσεις έγιναν γύρω στις 3 π.μ. (ώρα Μόσχας, 02:00 ώρα Ελλάδας) και χρησιμοποιήθηκαν άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού για να στοχοθετηθούν διάφορες περιοχές στη ρωσική πλευρά των συνόρων. Ανέφερε ότι τα ρωσικά στρατεύματα χρησιμοποίησαν πυραύλους, μονάδες του πυροβολικού και εναέριες δυνάμεις για να απωθήσουν τις επιθέσεις.

Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ότι η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB αρνήθηκε ότι ομάδες ενόπλων με έδρα τους την Ουκρανία κατάφεραν να διεισδύσουν στο ρωσικό έδαφος. Το πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο την FSB, μετέδωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις σκότωσαν 100 ανθρώπους και κατέστρεψαν πολλά τεθωρακισμένα οχήματα ενώ μάχονταν για να ανακόψουν τις απόπειρες διείσδυσης.

Αντιμέτωπο εδώ και δύο χρόνια με τη ρωσική εισβολή, το Κίεβο επιτίθεται τακτικά σε ρωσικές περιοχές με τη βοήθεια drones, αλλά οι διεισδύσεις στο ρωσικό έδαφος είναι πολύ σπάνιες.

Ο Ρώσος κυβερνήτης της περιφέρειας Κουρσκ επιβεβαίωσε την εν εξελίξει επίθεση στο χωριό και έκανε λόγο για έναν ελαφρύ τραυματισμό, αλλά αρνήθηκε κάθε «διείσδυση» από τους επιτεθέμενους. «Μια ομάδα δολιοφθοράς και κατασκοπείας αποπειράθηκε να διεσδύσει» προς το χωριό Τιοτκίνο, «υπήρξαν συγκρούσεις με όπλα, αλλά δεν επετεύχθη κάποια διείσδυση», δήλωσε ο ίδιος.

Ο Αντρίι Γιούσοφ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας πληροφοριών του ουκρανικού στρατού, δήλωσε στο ουκρανικό δίκτυο 24 Channel ότι οι ομάδες διεξάγουν την επιχείρηση σε ρωσικό έδαφος ανεξάρτητα από την Ουκρανία. «Στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ενεργούν με τρόπο απολύτως αυτόνομο, με δική τους πρωτοβουλία», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

