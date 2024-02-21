Ο Ζελένσκι καλεί τον Ντόναλντ Τουσκ να συναντηθούν στα σύνορα για την επίλυση της κρίσης με τους Πολωνούς αγρότες

Έκκληση για αποκλιμάκωση της κρίσης που έχει δημιουργηθεί με τους αγρότες της Πολωνίας απηύθυνε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος κάλεσε την ηγεσία της Πολωνίας να συναντηθεί με τους Ουκρανούς ομολόγους στα σύνορα, αναφέροντας μάλιστα στο μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ ότι είναι έτοιμος να μεταβεί και ο ίδιος στα σύνορα για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τουσκ.

«Ο αποκλεισμός των συνόρων, δυστυχώς, απειλεί την προμήθεια όπλων για τους στρατιώτες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένκσι, μεταξύ άλλων, πρόσθεσε «σας προτρέπω, Ντόναλντ, κύριε Πρωθυπουργέ, να έρθετε και στα σύνορα. Και, Andrzej, κύριε Πρόεδρε, σας προτρέπω να υποστηρίξετε και αυτόν τον διάλογο. Πρόκειται για την εθνική ασφάλεια. Αυτό δεν πρέπει να καθυστερήσει».

«Οι επόμενες μέρες θα μας δώσουν την ευκαιρία να το κάνουμε. Είμαι επίσης έτοιμος να έρθω στα σύνορα μαζί με την κυβέρνησή μας».



Teraz chcę zwrócić się do wszystkich, którzy pamiętają, co oznacza pełny sens słowa solidarność. Słowo, które tak bardzo zmieniło historię całej naszej Europy na lepsze. Tak było. I pod wieloma względami nadal tak jest.



Ale teraz widzimy również nadmierną i niesprawiedliwą… pic.twitter.com/vUueNixaqp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2024

Πηγή: skai.gr

