Ούρσουλα φον ντέρ: Δεν συνεργαζόμαατε με φίλους του Πούτιν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που είναι υποψήφια με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) για μια δεύτερη θητεία στην Προεδρία της Επιτροπής, απέκλεισε σήμερα το ενδεχόμενο να συνεργαστεί εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με κόμματα «φιλικά» προς τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον επικεφαλής του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ρωτήθηκε σχετικά με το ενδεχόμενο η πλειοψηφία που θα τη στηρίξει να περιλαμβάνει και την ομάδα ECR των συντηρητικών και ευρωσκεπτικιστών.

«Συνεργάζομαι με φιλοευρωπαϊκές, φιλο-νατοϊκές, φιλο-ουκρανικές ομάδες και με όσους ξεκάθαρα υποστηρίζουν τις δημοκρατικές μας αξίες», ήταν η απάντηση της φον ντερ Λάιεν, σημειώνοντας ότι είναι περισσότερο ζήτημα περιεχομένου. Όπως είπε οι ευρωεκλογές φέρνουν αλλαγή στη σύνθεση των διαφορετικών πολιτικών κομμάτων και ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Αυτοί που υπερασπίζονται τη δημοκρατία έναντι των ευρωσκεπτικιστών, αυτοί που υπερασπίζονται τις αξίες μας ενάντια στους φίλους του Πούτιν. Με αυτούς θέλω και ξέρω ότι μπορώ να συνεργαστώ», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι είναι αδύνατο να συνεργαστεί με όσους είναι εναντίον του κράτους δικαίου και φίλοι του Πούτιν.

Από την πλευρά του, ο Μάνφρεντ Βέμπερ υπενθύμισε ότι το σημερινό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε μια οριακή πλειοψηφία υπέρ της εκλογής της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε αυτή τη θητεία. Εξέφρασε την ανησυχία του γιατί τα αντιευρωπαϊκά κόμματα, φιλικά προσκείμενα στον Πούτιν γίνονται όλο και πιο ισχυρά, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Τόνισε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η σταθερότητα και πρόσθεσε ότι το μήνυμά του για τις ευρωεκλογές είναι ότι οι πολίτες πρέπει να τις λάβουν σοβαρά υπόψη τους, γιατί διακυβεύονται πολλά. Πρόσθεσε, τέλος, ότι για το ΕΛΚ, η κόκκινη γραμμή είναι ξεκάθαρη: «ναι στην Ευρώπη, ναι στην Ουκρανία, ναι στο κράτος δικαίου».

Σημειώνεται ότι η ομάδα ECR του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πολωνικό κόμμα Law and Justice (PiS), τα Αδέρφια της Ιταλίας (Fratelli d' Italia) της Τζόρτζια Μελόνι, το ισπανικό Vox, καθώς και το νεοσύστατο Reconquest του Ερίκ Ζεμούρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

