Αναφορές για εκρήξεις στη νότια Ερυθρά θάλασσα

Η υπηρεσία Maritime Trade Operations (UKMTO) του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έλαβε αναφορές για έκρηξη και λάμψεις στη νότια Ερυθρά Θάλασσα, 40 ναυτικά μίλια δυτικά του λιμανιού Χοντάιντα στην Ερυθρά Θάλασσα της Υεμένης., σύμφωνα με το Reuters.

Τα πλοία και το πλήρωμα που βρίσκονταν στην περιοχή ήταν ασφαλή, πρόσθεσε η UKMTO στην αναφορά της.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν τις πολυπληθέστερες περιοχές της Υεμένης, έχουν επιτεθεί σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στα στενά του Μπαμπ αλ-Μαντάμπ ως πράξεις αλληλεγγύης, όπως λένε, προς τους Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα.



Πηγή: skai.gr

