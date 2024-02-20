Πολωνοί αγρότες άνοιξαν δύο βαγόνια με ουκρανικά προϊόντα στα σύνορα των δύο χωρών και άδειασαν τα δημητριακά που περιείχαν στις ράγες του τρένου, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, προκαλώντας την οργή του Κιέβου.

Οι αγρότες εμποδίζουν τα ουκρανικά φορτηγά να μπουν στην Πολωνία, διαμαρτυρόμενοι για τον «αθέμιτο ανταγωνισμό», όπως τον χαρακτηρίζουν.

On #Poland-#Ukraine border, protesting Polish farmers pour Ukrainian grain, harvested amid the war and Russian bombings, out of railroad cars.



This is so wrong, on so many levels. We need a new word for wrong to explain it.



pic.twitter.com/gXAqQlZvsG — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) February 20, 2024

Σήμερα οι αγρότες ενέτειναν τις κινητοποιήσεις τους, μπλοκάροντας σχεδόν 100 δρόμους και μεθοριακές διαβάσεις, καταγγέλλοντας τις «ανεξέλεγκτες» εισαγωγές ουκρανικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και ζητώντας να επανεξεταστούν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Οι διαδηλώσεις τους εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κίνημα διαμαρτυρίας των αγροτών σε όλη την Ευρώπη, με αφορμή την εισαγωγή φτηνότερων προϊόντων από αυτά που παράγουν οι ίδιοι.

«Μια ομάδα αγροτών κατέλαβε τη σιδηροδρομική γραμμή κατά μήκος του αποκλεισμένου δρόμου και έμεινε εκεί (…) για μερικά λεπτά. Οι δυνάμεις ασφαλείας δεν επενέβησαν. Παρατηρήσαμε ότι μικρή ποσότητα δημητριακών ρίχτηκε στις ράγες», είπε η εκπρόσωπος της αστυνομίας του Πρέμισλ.

⚡️The train carrying grain, which was scattered by protesting Polish farmers, was headed to #Germany and transited through #Poland, the Ukrainian railway service #Ukrzaliznytsia reported.



📹: Radio Liberty pic.twitter.com/iTpNR2UHGM — KyivPost (@KyivPost) February 20, 2024

Η Πολωνία στηρίζει σθεναρά την Ουκρανία στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, όμως οι διαμαρτυρίες των δυσαρεστημένων Πολωνών αγροτών προκάλεσαν την οργή των ουκρανικών αρχών. Αντιδρώντας στο σημερινό επεισόδιο στη Μεντίκα, μια πολωνική κοινότητα στα σύνορα με την Ουκρανία, ο Ουκρανός υπουργός Γεωργίας Μίκολα Σόλσκι είπε ότι το Κίεβο «καταδικάζει τέτοιες μορφές διαμαρτυρίας» προσθέτοντας ότι το βαγόνι μετέφερε καλαμπόκι με προορισμό τη Γερμανία. «Το να εμποδίζεται το εμπόριο της Ουκρανίας με άλλες χώρες του κόσμου είναι απαράδεκτο και αντίθετο με τους κοινούς ουκρανοπολωνικούς στόχους», τόνισε στην ανακοίνωσή του.

Ο υπουργός Υποδομών Ολεξάντρ Κουμπράκοφ από την πλευρά του χαρακτήρισε το επεισόδιο «πολιτική προβοκάτσια με στόχο να διχάσει τα έθνη μας».

«Εδώ και δύο χρόνια, οι Ουκρανοί αγρότες μαζεύουν τα σιτηρά φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα, δεχόμενοι ρουκέτες και υπό την απειλή των ναρκών», συνέχισε ο Κουμπράκοφ στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας ότι η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια «εξαρτάται από τα ουκρανικά σιτηρά».

“❗This is Poland, not Brussels. I don’t support Ukrainians,” — the situation at the border with Poland.



A typical farmers’ protest. pic.twitter.com/IztGl5sGh1 — Bandera Fella *-^ (@banderafella) February 20, 2024

Η εταιρεία των ουκρανικών σιδηροδρόμων καταδίκασε επίσης το επεισόδιο, δηλώνοντας «σκανδαλισμένη από τις ενέργειες των Πολωνών διαδηλωτών» και ζητώντας «να σταματήσουν οι παράνομες πράξεις».

Χθες Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η κατάσταση στα σύνορα καταδεικνύει «τη διάβρωση της αλληλεγγύης σε καθημερινή βάση».

🩸🇺🇦 Ukrainian Blood Spills in Poland



Polish 'brothers' have blocked the railway at the border with Ukraine, gleefully dumping and stomping on Ukrainian grain for the world to see.



They fail to grasp that Ukrainian farmers left everything behind, facing death to harvest this… pic.twitter.com/QXbvf993XJ — Bandera Fella *-^ (@banderafella) February 20, 2024

Νωρίτερα, δεκάδες τρακτέρ συγκεντρώθηκαν στο Ρίκι, σε απόσταση 100 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Βαρσοβίας, απ’ όπου ξεκίνησαν για να αποκλείσουν τον αυτοκινητόδρομο S17, που οδηγεί στην πόλη Λούμπλιν και στα σύνορα με την Ουκρανία. Στον αυτοκινητόδρομο τους περίμεναν εκατοντάδες άλλοι αγρότες με τα τρακτέρ τους, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι διαδηλωτές είχαν υψώσει στα αγροτικά μηχανήματα πολωνικές σημαίες και πλακάτ στα οποία έγραφαν συνθήματα όπως «σταματήστε την ανεξέλεγκτη εισαγωγή ουκρανικών προϊόντων» και «η γεωργία αργοπεθαίνει».

«Είμαι εδώ για να σταματήσουν οι περιορισμοί που επέβαλε η ΕΕ και, κυρίως, για να σταματήσει η εισαγωγή ουκρανικών προϊόντων. Φέτος το σιτάρι πωλείται στη μισή τιμή σε σύγκριση με την περσινή χρονιά», είπε ο Τόμας Γκόλακ, ιδιοκτήτης καμιάς 150αριάς στρεμμάτων όπου καλλιεργεί δημητριακά και εκτρέφει ζώα.

Ένας άλλος αγρότης, ο Μίχαλ Μαγκνουσέφσκι, είπε ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές απέτυχαν πλήρως». «Πώς γίνεται να ανοίγουμε τα σύνορα σε κάτι που δεν ελέγχεται καθόλου; Εμείς, όταν μεταφέρουμε κάτι στο εξωτερικό, περνάμε από εκατοντάδες διαφορετικούς ελέγχους ενώ εδώ δεν συμβαίνει τίποτα, απλώς φτάνουν εδώ (σ.σ. τα προϊόντα) και αυτό είναι όλο», εξήγησε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.