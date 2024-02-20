Οι Πολωνοί αγρότες θα εντείνουν σήμερα τις κινητοποιήσεις τους στα σύνορα με την Ουκρανία εμποδίζοντας σχεδόν το σύνολο της κυκλοφορίας σε μια προσπάθεια, όπως λένε, να σώσουν τα μέσα διαβίωσής τους, αν και το Κίεβο να καταγγέλλει ότι οι διαμαρτυρίες αυτές πλήττουν την πολεμική του προσπάθεια.

Αγρότες σε όλη την Ευρώπη διαμαρτύρονται για τους περιορισμούς που τους επιβάλλονται από την ΕΕ, στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, αλλά και για τα αυξανόμενα κόστη που αντιμετωπίζουν όπως και για τον ανταγωνισμό από τα ξένα προϊόντα, κυρίως τα ουκρανικά.

«Θα υπάρξει πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας στα συνοριακά περάσματα», δήλωσε ο Άντριαν Γουαρζίνιακ, εκπρόσωπος του πολωνικού συνδικάτου αγροτών Αλληλεγγύη.

Ο Γουαρζίνιακ επεσήμανε ότι, αν και θα επιτρέπεται η διέλευση της στρατιωτικής βοήθειας, ο αποκλεισμός δεν θα αφορά μόνο τα φορτηγά αλλά και τα επιβατικά οχήματα. Πρόσθεσε εξάλλου ότι θα υπάρξουν αποκλεισμοί σε λιμάνια και αυτοκινητόδρομους.

Το Κίεβο αναφέρει ότι οι εξαγωγές των αγροτικών του προϊόντων μέσω της ανατολικής Ευρώπης δεν έχουν πλήξει τις ευρωπαϊκές αγορές. Καθώς αυξάνεται η αγανάκτηση από τις κινητοποιήσεις αγροτών και οδηγών φορτηγών στην Πολωνία, οι Ουκρανοί οδηγοί φορτηγών επεσήμαναν ότι σχεδιάζουν ειρηνική διαμαρτυρία όλο το 24ωρο σε τρία περάσματα τα οποία έχουν ήδη κλείσει Πολωνοί αγρότες.

Μιλώντας στο πρακτορείο Ukrinform ο εκπρόσωπός τους δήλωσε ότι θα ελέγχουν την κυκλοφορία στα περάσματα εμποδίζοντας τα πολωνικά φορτηγά να παρακάμπτουν την ουρά. Η διαμαρτυρία τους πρόκειται να διαρκέσει ως τις 15 Μαρτίου.

Το Κίεβο καταγγέλλει ότι οι αποκλεισμοί αυτοί επηρεάζουν την ικανότητά του να αμυνθεί έναντι της Ρωσίας και εξυπηρετεί τη Μόσχα.

Χθες Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η κατάσταση στα σύνορα καταδεικνύει «τη διάβρωση της αλληλεγγύης σε καθημερινή βάση».

Πρόσθεσε ότι μόλις το 5% των ουκρανικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων περνά από τα σύνορα με την Πολωνία, σχολιάζοντας ότι «στην πραγματικότητα δεν είναι ένα ζήτημα σιτηρών, αλλά κυρίως πολιτικής».

«Χρειαζόμαστε κοινές αποφάσεις, λογικές αποφάσεις για να επιλυθεί η κατάσταση. Οι αποφάσεις που λαμβάνουμε εμείς και οι Πολωνοί, πρώτα απ’ όλα, και όλοι στην Ευρώπη που ενδιαφέρονται για την τύχη της Ευρώπης», τόνισε ο Ζελένσκι.

Η διαμάχη αυτή έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις Κιέβου- Βαρσοβίας, η οποία από την αρχή του πολέμου ήταν μία από τις πλέον ένθερμες υποστηρίκτριες της Ουκρανίας.

Μετά τη ρωσική εισβολή οι ουκρανικές εταιρείες κατάφεραν να συνεχίσουν τις εξαγωγές τους μέσω Πολωνίας. Αλλά αυτό προκάλεσε την οργή Πολωνών αγροτών και εταιρειών μεταφοράς, οι οποίοι παραπονιούνται για τις ουκρανικές τιμές με τις οποίες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

