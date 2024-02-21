Οι περισσότεροι Ισραηλινοί δεν πιστεύουν σε «πλήρη νίκη» στη Γάζα

Η πλειονότητα των Ισραηλινών δεν πιστεύουν σε μια "πλήρη νίκη" του στρατού απέναντι στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε τις τελευταίες ημέρες πως στόχος του είναι μια "πλήρης" ή "απόλυτη" νίκη εναντίον της Χαμάς καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εμπλακεί σε μάχες στη Χαν Γιούνις και ετοιμάζονται για επίθεση εναντίον της Ράφα, μια πόλη στο νότιο άκρο του θύλακα όπου συνωστίζονται τουλάχιστον 1,4 εκατομμύριo Παλαιστίνιοι.

Σύμφωνα με βαρόμετρο του Ινστιτούτου Δημοκρατίας του Ισραήλ (Israel Democracy Institute - IDI), ενός κέντρου ανάλυσης της Ιερουσαλήμ, μόλις το 38,3% των Ισραηλινών εκτιμούν ως "πολύ" ή "αρκετά" πιθανή αυτή τη νίκη και το 55,3% εκτιμά πως η νίκη είναι "λίγο ή πολύ λίγο πιθανή". Περίπου το 6,4% των ερωτηθέντων δεν εξέφεραν άποψη.

"Ο σκοπός μας είναι απλός: η νίκη. Μόνο μια νίκη εναντίον της Χαμάς θα μας επιτρέψει την περιφερειακή εξομάλυνση και ενσωμάτωση", είπε παρ΄όλ΄αυτά σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

Στο περιθώριο των συνομιλιών για εκεχειρία --που διεξάγονται υπό την αιγίδα του Κατάρ, της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Πολιτειών-- οι χώρες της περιοχής και δυτικές χώρες συζητούν ένα ευρύτερο σχέδιο για την περίοδο μετά τον πόλεμο στη Γάζα που θα περιελάμβανε κυρίως τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτος και την εξομάλυνση των σχέσεων Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας.

Όμως η πλειονότητα των 612 ερωτηθέντων από το IDI (55,4%) εναντιώνεται στο να αποδεχθεί το Ισραήλ τη δημιουργία "ανεξάρτητου και αποστρατιωτικοποιημένου" παλαιστινιακού κράτους, με περίπου το 37% να εκτιμά "πως θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη τρομοκρατία" σε περίπτωση δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη στο διάστημα 12-15 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

