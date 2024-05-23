Ο Τραμπ θα βάλει «μέσον» τον Πούτιν για την απελευθέρωση του δημοσιογράφου της WSJ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα χρησιμοποιήσει τη σχέση του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν για να βγάλει τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal, Έβαν Γκέρσκοβιτς από τις ρωσικές φυλακές.

Ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι αυτό θα συμβεί λίγο μετά τις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου, στις οποίες επιδιώκει να νικήσει τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και να επιστρέψει στο Λευκό Οίκο.

«Ο Έβαν Γκέρσκοβιτς, ο δημοσιογράφος από τη Wall Street Journal, ο οποίος κρατείται από τη Ρωσία, θα απελευθερωθεί σχεδόν αμέσως μετά τις εκλογές, αλλά σίγουρα πριν αναλάβω καθήκοντα. Θα είναι ΣΠΙΤΙ, ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ», υποστήριξε ο Τραμπ.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, Πρόεδρος της Ρωσίας, θα το κάνει για μένα, αλλά όχι για οποιονδήποτε άλλον, και ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ!», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε σε οποιεσδήποτε επαφές με τον Πούτιν ούτε είπε ποιους λόγους έχει για να πιστεύει ότι ο Ρώσος ηγέτης θα απελευθερώσει τον Γκέρσκοβιτς.

Ο δημοσιογράφος συνελήφθη πέρυσι το Μάρτιο στη Ρωσία με κατηγορίες για κατασκοπεία τις οποίες ο ίδιος, η εφημερίδα του και η κυβέρνηση Μπάιντεν αρνούνται κατηγορηματικά. Έχει περάσει πάνω από ένα χρόνο σε φυλακή της Μόσχας, ενώ δεν έχει οριστεί ημερομηνία για τη δίκη του.

Ο Πούτιν είχε δηλώσει το Φεβρουάριο πως ο Γκέρσκοβιτς θα μπορούσε να απελευθερωθεί με αντάλλαγμα έναν Ρώσο ο οποίος είναι φυλακισμένος στη Γερμανία για φόνο.

Στη διάρκεια της προεδρίας του, από το 2017 ως το 2021, ο Τραμπ είχε εκφράσει το θαυμασμό του για τον Πούτιν. Το 2018 είχε αρνηθεί να κατηγορήσει το Ρώσο ηγέτη για ανάμιξη στις αμερικανικές εκλογές του 2016, αμφισβητώντας τα ευρήματα των δικών του υπηρεσιών πληροφοριών και προκαλώντας επικρίσεις στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει ισχυριστεί επίσης πως θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε 24 ώρες αφότου επιστρέψει στο Λευκό Οίκο, αν και δεν έχει πει πώς θα το κάνει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

