Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι απαιτείται απόλυτη σιωπή σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες για πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων που θα περιλαμβάνουν τον Εβαν Γκέρσκοβιτς (Evan Gershkovich), τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal ο οποίος συνελήφθη στη Ρωσία πριν από ένα χρόνο κατηγορούμενος για κατασκοπεία.

Ερωτηθείς πότε θα εξετάσει την υπόθεσή του το δικαστήριο ή αν θα υπάρξει ανταλλαγή κρατουμένων, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους: «Δεν έχουμε πληροφορίες για το δικαστήριο - δεν είναι στη δικαιοδοσία μας».

«Όσον αφορά, δε, την ανταλλαγή έχουμε επανειλημμένως τονίσει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες επαφές, αλλά πρέπει να γίνονται υπό απόλυτη σιωπή», τόνισε ο Πεσκόφ προσθέτοντας ότι τα δημόσια σχόλια παρακωλύουν αυτή τη διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε στην φυλακή, λίγο πριν απελευθερωθεί με την διαδικασία ανταλλαγής κρατουμένων.

Ο 32χρονος Γκέρσκοβιτς έγινε ο πρώτος Αμερικανός δημοσιογράφος που συλλαμβάνεται με κατηγορίες για κατασκοπεία στη Ρωσία μετά τον Ψυχρό Πόλεμο όταν συνελήφθη από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB) στις 29 Μαρτίου του 2023.

Τόσο ο ίδιος, όσο η εφημερίδα όπου εργάζεται και η αμερικανική κυβέρνηση διαψεύδουν ότι είναι κατάσκοπος. Η Ρωσία, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι ο δημοσιογράφος συνελήφθη επ' αυτοφόρω.

Η FSB, διάδοχος της σοβιετικής KGB, υποστηρίζει ότι ο Γκέρσκοβιτς προσπαθούσε να αποσπάσει στρατιωτικά μυστικά.

Ο Γκέρσκοβιτς έχει ήδη περάσει σχεδόν ένα χρόνο στην υψηλής ασφαλείας φυλακή Λεφορτόβο της Μόσχας - η οποία συνδέεται στενά με την FSB - και η κράτησή του έχει παραταθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου.

