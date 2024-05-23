Ο Βρετανός ακροδεξιός πολιτικός Νάιτζελ Φάρατζ (Nigel Paul Farage) ανακοίνωσε επισήμως σήμερα ότι δεν θα συμμετέχει στις πρόωρες εθνικές εκλογές στις 4 Ιουλίου καθώς αποφάσισε να πάει στις ΗΠΑ για να στηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ στην προεκλογική του περιοδεία, εν όψει των αμερικανικών προεδρικών εκλογών στις 5 Νοεμβρίου

Το μεταρρυθμιστικό κόμμα θα ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία του σήμερα - με υποψηφίους σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, αλλά ο πρώην αρχηγός του κόμματος Brexit δήλωσε ότι δεν θα είναι ανάμεσά τους.

Ο Φάρατζ είπε ότι οι εκλογές στις ΗΠΑ στις 5 Νοεμβρίου έχουν «παγκόσμια σημασία» και ότι σκοπεύει να βοηθήσει στην προεκλογικής εκστρατεία επανεκλογής του Τραμπ στις ΗΠΑ «με όποιον τρόπο μπορεί».

Στην ανακοίνωσή του, ο Φάρατζ δηλώνει ότι υποστηρίζει τον ηγέτη του κόμματος Richard Tice και προτρέπει τους βρετανούς ψηφοφόρους να τον ψηφίσουν.

Ωστόσο «μια δυνατή Αμερική ως σύμμαχός μας είναι ζωτικής σημασίας για την ειρήνη και την ασφάλειά μας» αναφέρει.

Πηγή: skai.gr

