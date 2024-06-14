Λίγες μόνο μέρες έμειναν για τον τελικό της Αθήνας, και η κορύφωση της αγωνίας είναι ανάλογη με αυτή των επάθλων. Στον τελευταίο αγώνα οι δύο ομάδες πάλεψαν για λίγα λεπτά επικοινωνίας με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά και για ένα ξεχωριστό πάρτι γεμάτο φαγητό.

Λίγο η κούραση από τις συνεχόμενες αναμετρήσεις, λίγο το άγχος για την επερχόμενη μονομαχία, οι Κοκκινοι εμφανίστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων στον αγώνα. Η μπλε ομάδα δεν αντιμετώπισε καμία δυσκολία να φτάσει πρώτη στο πολυπόθητο 10.

Μετά τη λήξη του αγώνα οι αποκαρδιωμένοι Κόκκινοι άκουσαν ότι οι Μπλε έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν κάποιον να έρθει μαζί τους στο έπαθλο. Η επιλογή ήταν προφανής και είχε γίνει ήδη αρκετές μέρες νωρίτερα...

Στο έπαθλο επικοινωνίας ακολούθησαν συγκινητικές στιγμές, με την Δώρα να μιλά με τις κόρες της, τον Ντάνιελ με την αδερφή και τη σύντροφό του, τη Δαλάκα με την αδερφή και τη μητέρα της, και τον Φάνη με τους γονείς του.

Μετά την επικοινωνία ήρθε και το μεξικάνικο πάρτι, με μπόλικο κέφι, χορό, τραγούδι, και φυσικά φαγητό.

