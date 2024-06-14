Το γεγονός πως ξεκινάει η Τουρκία έρευνες στο Αιγαίο για πετρέλαιο σχολιάζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ενώ παράλληλα έχει αρχίσει και μια συζήτηση για την δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι η Τουρκία ξεκινάει τώρα τις έρευνες προς το Αιγαίο από τουρκική εταιρεία ερευνών πετρελαίου με το πρακτορείο Anadolu ωστόσο να αναφέρει ότι «οι έρευνες θα γίνουν εντός των χωρικών υδάτων του Αιγαίου» και όχι εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων.

Παράλληλα, το τηλεοπτικό δίκτυο Haber σχολιάζει ότι «είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η Τουρκική Εταιρεία Ερευνών Πετρελαίου ζήτησε την άδεια για τις έρευνες σε 9 διαφορετικά σημεία του Αιγαίου. Αν κοιτάξουμε στον χάρτη, θυμόμαστε πως τα προηγούμενα χρόνια είχαν γίνει σεισμικές έρευνες με τα σκάφη Sismik-1 όπως και το Piri Reis».

Το δίκτυο Haber Global αναφέρει με τη σειρά του ότι «η Ελλάδα ανακοίνωσε τα θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ιόνιο. Η Τουρκία είπε ξεκάθαρα πως δεν θα τα αποδεχτεί. Η Ελλάδα επιμένει. Ο Μητσοτάκης δηλώνει πως το θέμα αυτό δεν αφορά την Τουρκία και θα τα προχωρήσουμε. Βέβαια, επίσημα δεν ειπώθηκε πως γίνεται για τον λόγο αυτό, αλλά και η Τουρκία τώρα ξεκινάει έρευνες πετρελαίου στο Αιγαίο. Θα πραγματοποιηθούν έρευνες πετρελαίου σε 9 διαφορετικά σημεία που καθορίστηκαν οι συντεταγμένες τους. Η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου που μέχρι σήμερα έχει κάνει έρευνες πετρελαίου σε διαφορετικά σημεία της Τουρκίας, τώρα καθόρισε την πορεία της προς το Αιγαίο. Η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου ζήτησε την άδεια για έρευνες πετρελαίου εντός των χωρικών υδάτων του Αιγαίου.»

Τουρκική πρόταση για δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο

Παράλληλα, τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και συνεργασία με την Ελλάδα πρότεινε ο πρόεδρος τουρκικής εταιρείας θαλασσών, Μπαϊράμ Οζτούρκ λέγοντας πως αφού η Ελλάδα ανακοίνωσε θαλάσσια πάρκα ας ανακοινώσει και η Τουρκία στο Βόρειο Αιγαίο, στην Κρήτη και στη Λέσβο.

Όπως σχολιάζει ο πρόεδρος της τουρκικής εταιρείας τα πάρκα θα δημιουργηθούν με σκοπό την προστασία της… σαρδέλας και του γαύρου. «Αν η Ελλάδα θέλει να κηρύξει τις δικές της προστατευόμενες περιοχές, η Τουρκία θα πρέπει να επιδείξει την ίδια στάση και να κηρύξει και αυτή τις δικές της. Η μια από αυτές τις περιοχές βρίσκεται στην Ίμβρο στο Βόρειο Αιγαίο, η άλλη βρίσκεται στην κάτω πλευρά της Λέσβου στο Κεντρικό Αιγαίο, η άλλη απέναντι από την Κρήτη και η άλλη κοντά στη χερσόνησο Ντάτσα. Οι περιοχές του Βορείου Αιγαίου είναι οι περιοχές όπου ζουν και αναπαράγονται οι ξιφίες και από απόψεως αλιείας υπάρχουν κοινά είδη όπως ο γαύρος και η σαρδέλα.

Πίσω από τη Λέσβο υπάρχουν κοραλλιογενείς βιότοποι (κοράλλια ενδημικά του Αιγαίου και της Μεσογείου), ενώ στα νότια, κοντά στην Τουρκία, υπάρχουν καρχαρίες, δελφίνια και φάλαινες. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την προστασία αυτών των περιοχών. Θα ήταν πολύ καλό αν αυτό γινόταν με τη συνεργασία και των δύο χωρών. Θα αποτελούσε ένα καλό παράδειγμα» ανέφερε ο πρόεδρος τουρκικής εταιρείας θαλασσών

Για τα εξοπλιστικά

Όσον αφορά το ζήτημα των εξοπλιστικών κατά το ταξίδι του χθες στην Ισπανία, ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε την βοήθεια της Ισπανίας προς την Άγκυρα για το νέο τουρκικό αεροπλανοφόρο ενώ όπως είπε στα σχέδια της Τουρκίας είναι και η ναυπήγηση ενός μη επανδρωμένου υποβρυχίου.

«Στην τομέα της αμυντικής βιομηχανίας προτείνουμε την αλληλοϋποστήριξη, Όπως ξέρετε σε αυτή την αλληλοϋποστήριξη το πρώτο μας βήμα το κάναμε με το TCG Anadolu. Τώρα θέλουμε να ναυπηγήσουμε σε ανώτερη κατηγορία αυτού του πλοίου. Ξεκινήσαμε αυτές τις εργασίες για τη ναυπήγηση ενός μεγαλύτερου πλοίου και θέλουμε να το ναυπηγήσουμε μαζί ( με την Ισπανία). Αυτές τις εργασίες τις τρέχουν το υπουργείο Άμυνας και η διεύθυνση Εξοπλισμών. Παράλληλα με αυτό θα επεκτείνουμε την συνεργασία μας σε πολλά άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κάνουμε αυτά τα βήματα. Πολλές χώρες του κόσμου έφτασαν σε διάφορα επίπεδα, και θα κάνουμε αυτά τα βήματα μέχρι να φτάσουμε να ναυπηγούμε μη επανδρωμένα υποβρύχια» δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

CNN TURK « Ο Ερντογάν διεκδικεί τα Eurofighter»

Το ζήτημα των Eurofighter επανέφερε όμως και το Cnn Turk βάζοντας στο κάδρο και την Ελλάδα αυτή τη φορά.

Το δημοσίευμα σχολιάζει ότι ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διεκδικεί τα Eurofighter με στόχο η Τουρκία να αντιμετωπίσει τα ελληνικά Rafale και τα F-35.

«Ο Ερντογάν χθες ήταν στην Ισπανία και σήμερα θα βρίσκεται στην Ιταλία στη σύνοδο των G-7. Σε αυτές τις επισκέψεις υπάρχει ένα βασικό θέμα κι αυτό είναι η αγορά των μαχητικών Eurofighter. Η Τουρκία θέλει να εντάξει στον στόλο της 40 Eurofighter πριν η παραλάβει Ελλάδα τα 40 F-35 με στόχο να μην προκύψει κάποια αδυναμία της Τουρκίας στους αιθέρες» δήλωσε ο παρουσιαστής του τουρκικού μέσου, Μελτέμ Μποζμέγιογλου και πρόσθεσε:

«Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως η Ελλάδα το 2028 θα παραλάβει 24 F-35 . Mην ξεχνάμε πως η Ελλάδα έχει ήδη αγοράσει από τη Γαλλία 18 μαχητικά Rafale. Το ερώτημα είναι αν η Τουρκία παραλάβει 40. Εurofighter, θα μπορούσε να εμποδίσει κάποια αδυναμία που θα προκύψει στο Αιγαίο;»

Παράλληλα, ο Καζίμ Νταλκιρά, πτέραρχος ε.α και καθηγητής του πανεπιστημίου Uksidar δήλωσε από την πλευρά του πως «πρέπει να πούμε πως το F-35 είναι τελευταία τεχνολογίας και πιο σύγχρονης σχεδίασης. Τα ίχνη του στα ραντάρ είναι μικρότερα. Το F-35 είναι 5ης γενιάς, το Eurofighter είναι 4.5ης γενιάς. Άρα το F-35 προηγείται τεχνολογικά.»

Ο εκνευρισμός Ερντογάν προς Ισπανό δημοσιογράφο

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος πρόεδρος σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε κατά του ταξίδι του στην Ισπανία δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του σε επερώτηση Ισπανού δημοσιογράφου της El Pais όταν τον ρώτησε για τους φυλακισμένους όπως για τον Οσμάν Καβαλά και τον Σελαχατίν Ντεμιρτάς.

«Υπερασπίζεσαι τρομοκράτες. Μην κουνάς το κεφάλι σου, εγώ είμαι όρθιος» είπε φανερά εκνευρισμένος.



