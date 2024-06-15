Μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία και στην επίτευξη μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί η συμμετοχή του Πρωθυπουργού – όπως και της πλειονότητας των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ε.Ε. – στη Διάσκεψη για την Ειρήνη στην Ουκρανία που πραγματοποιείται στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας σήμερα 15 και αύριο 16 Ιουνίου, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Στόχος της Διάσκεψης, που συνδιοργανώνεται από την Ελβετία και την Ουκρανία και πιάνει το νήμα από αντίστοιχες συζητήσεις και συναντήσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τους προηγούμενους μήνες, είναι ο διάλογος για τους τρόπους επίτευξης μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, η προώθηση μιας κοινής αντίληψης για το πλαίσιο επίτευξης αυτού του σκοπού και ο καθορισμός ενός οδικού χάρτη για την εμπλοκή και των δύο μερών σε μια μελλοντική ειρηνευτική διαδικασία.

Η Διάσκεψη εστιάζει σε τρεις θεματικές: α) επισιτιστική ασφάλεια και ελευθερία ναυσιπλοΐας, β) πυρηνική ασφάλεια γ) ανθρώπινη διάσταση (απελευθέρωση κρατουμένων πολέμου και απαχθέντων παιδιών), οι οποίες έχουν ως βάση τη «Φόρμουλα για την Ειρήνη» (σχέδιο δέκα σημείων) που είχε παρουσιάσει ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Νοέμβριο του 2022.

Σε ό,τι αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, ζήτημα με σημαντικές διεθνείς προεκτάσεις, τις οποίες έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζεται ότι κατά την επίσκεψή του στην Οδησσό ο Πρωθυπουργός είχε τονίσει τη σημασία τόσο της ιστορικής πόλης ως του βασικού λιμανιού εξαγωγών προς την Ευρώπη και τον κόσμο, όσο και της διατήρησης ανοικτού διαύλου ναυσιπλοΐας για να μπορεί η Ουκρανία να εξάγει τα προϊόντα της, επισημαίνουν οι ίδιες κυβερνητικές πηγές.

Στη Διάσκεψη θα συμμετάσχουν αρχηγοί και εκπρόσωποι κρατών και κυβερνήσεων από 90 χώρες. Ανάμεσά τους, στο Μπούργκενστοκ θα δώσει το «παρών» η πλειονότητα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ε.Ε, λίγα 24ωρα πριν από τη σύνοδο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας στις Βρυξέλλες και στο οποίο οι ηγέτες θα συζητήσουν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και τα πρόσωπα που θα αναλάβουν επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών την επόμενη πενταετία.

Παρόντες στο Μπούργκενστοκ θα είναι ακόμη ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Χωρίς τη Μόσχα και το Πεκίνο η Διάσκεψη

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς ελπίζει ότι η ειρηνευτική διάσκεψη για την Ουκρανία στην Ελβετία, θα καταλήξει σε «κάτι που θα μας φέρει πιο κοντά στην ειρήνη». Για τον Ουκρανό πρόεδρο και μόνο το γεγονός ότι η Διάσκεψη, θα πραγματοποιηθεί με συμμετοχή 90 χωρών και οργανώσεων αποτελεί επιτυχία αναφέρει η DW.



Ενόψει της Διάσκεψης στην Ελβετία ο καγκελάριος Σολτς δήλωσε: «Ίσως βρεθεί ένας δρόμος στη βάση του οποίου να ξεκινήσει μια διαδικασία, στην οποία κάποια μέρα θα συμμετάσχει και η Ρωσία, όταν ωριμάσει ο χρόνος. Αυτό όμως θα το αποφασίσει αποκλειστικά η Ουκρανία».



Η Διάσκεψη στην Ελβετία θα πραγματοποιηθεί χωρίς Μόσχα και Πεκίνο, παρά τις προσπάθειες της Γερμανίας για μια συμμετοχή της Κίνας. Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων θα βρεθούν ζητήματα όπως η ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών της Ουκρανίας, η διασφάλιση των εξαγωγών σιτηρών από την Ουκρανία, ιδίως προς τις χώρες του νότιου ημισφαιρίου, καθώς και η απελευθέρωση των παιδιών που φέρεται να απήγαγε η Ρωσία από τα κατεχόμενα εδάφη.

Η Ουκρανία χρειάζεται συνολικά 7 συστοιχίες Patriot

Για την Ουκρανία η ενίσχυση της άμυνας της χώρας αποτελεί προτεραιότητα και βρίσκεται σταθερά στην κορυφή της ατζέντας του Κιέβου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι, η χώρα του θα χρειαστεί συνολικά επτά συστοιχίες Patriot για την προστασία όλων των μεγάλων πόλεων και των σημαντικότερων ενεργειακών εγκαταστάσεων. Η Γερμανία υποσχέθηκε ένα τρίτο σύστημα. Πολλά αιτήματα του Βερολίνου προς τους συμμάχους για περισσότερα όπλα παραμένουν μέχρι στιγμής αναπάντητα.



Στη Διάσκεψη για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας στο Βερολίνο ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε σχετικά: «Η Γερμανία βρίσκεται στην κορυφή των χωρών που βοηθούν περισσότερο την Ουκρανία να υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της με συστήματα Patriot. Σήμερα υπάρχουν περισσότερες επιλογές για την ενίσχυση της άμυνάς μας πέρα από το εν λόγω σύστημα. Η Γερμανία έχει ήδη σώσει χιλιάδες ουκρανικές ζωές από τη ρωσική τρομοκρατία. Είναι κάτι για το οποίο η Ουκρανία θα είναι πάντα ευγνώμων. Διότι μας φέρνει πιο κοντά το τέλος του πολέμου».



Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο η Ρωσία δεν πρέπει να έχει πρωτοβουλία κινήσεων ως προς την επόμενη μέρα στην Ουκρανία. «Διότι το όραμα της Μόσχας για το τέλος του πολέμου έγινε παραπάνω από σαφές την πρώτη μέρα της εισβολής», υπογράμμισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγή: skai.gr - DW

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.