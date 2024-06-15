Τεράστια πρόταση για την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη έφτασε πριν από λίγες ημέρες στα γραφεία του Παναθηναϊκού από την Ίπσουιτς, που επέστρεψε φέτος στην Premier League, με τους «πράσινους», όμως, να την απορρίπτουν ασυζητητί!



Όπως μετέδωσε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης, η πρόταση-μαμούθ της αγγλικής ομάδας ήταν 22 εκατ. ευρώ(!) (πήρε 200 «χαρτιά» για την άνοδό της), προκειμένου να φέρει στο ''Portman Road'' τον Έλληνα επιθετικό, που έκλεισε, θυμίζουμε, τη χρονιά με 23 γκολ και 9 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας αναγκάσει τη μισή Ευρώπη να ασχολείται με την περίπτωσή του!

Είναι ξεκάθαρο, όμως, μετά και από αυτό, το τελευταίο «άκυρο» από πλευράς Παναθηναϊκού, ότι είναι επιθυμία όλων των πλευρών ο Ιωαννίδης να συνεχίσει να φοράει τα πράσινα! Άλλωστε, όλο αυτό το διάστημα -και παρότι οι Πορτογάλοι επιμένουν για Σπόρτινγκ, γράφοντας καθημερινά ρεπορτάζ- ο Παναθηναϊκός έχει τονίσει σε όλους τους τόνους ότιΚαι η απόρριψη της τεράστιας πρότασης της Ίπσουιτς επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό.Σε κάθε περίπτωση, τις επόμενες ημέρες Παναθηναϊκός και Ιωαννίδης θα υπογράψουν νέο συμβόλαιο συνεργασίας, με αναπροσαρμογή στη χρονική διάρκεια και τα χρήματα του 24χρονου επιθετικού, ο οποίος θα γίνει, αν όχι ο πιο ακριβοπληρωμένος, ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του «πράσινου» ρόστερ! Για την ιστορία, το υπάρχον συμβόλαιο του Ιωαννίδη λήγει το 2027.

