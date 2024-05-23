Ο Τσάρλι Κόλιν, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος του αμερικανικού ποπ-ροκ συγκροτήματος Train, γνωστού από τις επιτυχίες Drops of Jupiter και Meet Virginia, πέθανε σε ηλικία 58 ετών.

Η αδελφή του, Carolyn Stephens, επιβεβαίωσε τον θάνατό του στο Associated Press. Ο Κόλιν πέθανε, αφού γλίστρησε και έπεσε στο ντους, ενώ έμενε στο σπίτι ενός φίλου του στο Βέλγιο, ανέφερε το TMZ.

Ο Κόλιν μεγάλωσε στην Καλιφόρνια και τη Βιρτζίνια. Έπαιξε σε ένα συγκρότημα που ονομαζόταν Apostles μετά το κολέγιο με τον κιθαρίστα Jimmy Stafford και τον τραγουδιστή Rob Hotchkiss. Το συγκρότημα τελικά διαλύθηκε και ο Κόλιν μετακόμισε στη Σιγκαπούρη για ένα χρόνο.

Τελικά και οι τρεις μετακόμισαν στο Σαν Φρανσίσκο, όπου στις αρχές της δεκαετίας του '90 δημιουργήθηκαν οι Train με τον τραγουδιστή Pat Monahan. Ο Κόλιν έφερε τον ντράμερ, Scott Underwood, για να συμπληρώσει το γκρουπ.

Charlie Colin, founding member of Train, dies aged 58 after slipping in shower https://t.co/0vrrvw3DWh pic.twitter.com/4U76hYPqCd — Guardian World (@guardianworld) May 23, 2024

Ως ιδρυτικό μέλος των Train, ο Κόλιν έπαιξε στους τρεις πρώτους δίσκους του συγκροτήματος, το ομώνυμο άλμπουμ του 1998, το Drops of Jupiter του 2001 και το My Private Nation του 2003. Οι δύο τελευταίες κυκλοφορίες έφτασαν στο Νο 6 του Billboard 200 chart.

Το Meet Virginia, από το ντεμπούτο άλμπουμ των Train, μπήκε στο top 20 του Billboard Hot 100, αλλά ήταν το δεύτερο άλμπουμ τους, το Drops of Jupiter, που επιβεβαίωσε την επιτυχία του συγκροτήματος.

Ο Κόλιν εγκατέλειψε τους Train το 2003 λόγω κατάχρησης ουσιών. Το 2015 επανενώθηκε με τον Hotchkiss, για να ξεκινήσουν ένα νέο συγκρότημα με το όνομα Painbirds, μαζί με τον Tom Luce. Το 2017 δημιούργησε μια άλλη μπάντα, τους Side Deal.

Πηγή: skai.gr

