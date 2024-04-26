Ο Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε χθες Πέμπτη τις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων που δονούν τις αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις, υποστηρίζοντας πως η διαβόητη συγκέντρωση της άκρας δεξιάς στη Σάρλοτσβιλ δεν ήταν «τίποτα» μπροστά στο «επίπεδο του μίσους» των τρεχουσών κινητοποιήσεων.

«Η Σάρλοτσβιλ δεν ήταν τίποτε απολύτως, τίποτε σε σύγκριση με το επίπεδο μίσους που έχετε εδώ, είναι τεράστιο μίσος», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος, υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Αναφερόταν στη συγκέντρωση οπαδών της άκρας δεξιάς στην Βιρτζίνια το 2017, που άρχισε με πορεία νεοναζιστών και μελών της Κου Κλουξ Κλαν με αναμμένους πυρσούς στα χέρια.

Την επομένη ξέσπασαν αψιμαχίες ανάμεσα σε οπαδούς της υποτιθέμενης ανωτερότητας της λευκής φυλής και αντιρατσιστές αντιδιαδηλωτές. Νεοναζιστής όρμησε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος αντιδιαδηλωτών, σκοτώνοντας τη νεαρή Χέδερ Χέιερ και τραυματίζοντας άλλους 19 ανθρώπους.

Ο τότε πρόεδρος Τραμπ είχε τότε στηλιτεύσει τη βία «κι από τις δύο πλευρές». Έχει εξάλλου κατηγορηθεί για ανοχή ως εύνοια στην άκρα δεξιά.

Σε αμερικανικά πανεπιστήμια γίνονται εδώ και μέρες διαδηλώσεις εναντίον του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, που αντιμετωπίστηκαν σε πολλές περιπτώσεις με βίαιες επεμβάσεις στης αστυνομίας. Πολλοί πολιτικοί, τόσο Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικάνοι, καταδίκασαν τις κινητοποιήσεις, κάνοντας λόγο για ενέργειες αντισημιτικής φύσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη επικρίνει το φοιτητικό κίνημα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δηλώνοντας την Τρίτη για παράδειγμα πως συμμετέχουν σε αυτό «πολύ ριζοσπαστικοποιημένοι τύποι» που θέλουν να «διαλύσουν» τα πανεπιστήμια.

Η εκστρατεία του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν, αντιπάλου του Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο, αντέδρασε με ειρωνεία στην τοποθέτηση του Ρεπουμπλικάνου, μεταφορτώνοντας βίντεο με τη βία της άκρας δεξιάς στη Σάρλοτσβιλ.

Ο Λευκός Οίκος, παρότι αρκετοί Δημοκρατικοί αντιδρούν έντονα στις διαδηλώσεις, υπερασπίστηκε το δικαίωμα των φοιτητών στην ελευθερία του λόγου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.